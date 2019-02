Premiéři V4 jednali v Bratislavě s německou kancléřkou Merkelovou

Ve čtvrtek 7. února 2019 se předseda vlády Andrej Babiš zúčastnil summitu premiérů zemí Visegrádské skupiny v Bratislavě. Jednali tentokrát i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Hlavními tématy byly otázky evropské politiky a moderní technologie. S premiéry V4 hovořil Andrej Babiš o prioritách spolupráce Visegrádské skupiny.

Summit premiérů Visegrádské skupiny Andreje Babiše, Petera Pellegriniho, Viktora Orbána a Mateusze Morawieckého byl zahájen společným pracovním obědem předsedů vlád V4 s kancléřkou Spolkové republiky Německo Angelou Merkelovou. Předsedové vlád České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska hovořili s kancléřkou o budoucnosti Evropské unie, novém víceletém finančním rámci nebo o vnějších vztazích a migraci. Přijali také společnou deklaraci k 30. výročí pádu komunistických režimů ve střední Evropě.

„Česká republika si připomíná 30 let od pádu železné opony, tak jako další země. K tomu jsme přijali společnou deklaraci. Myslím si, že 30 let je celkem dlouhá doba a je důležité si pád komunistického režimu připomínat. Především pro mladé generace, které si neumí představit, co to znamená nesvoboda pohybu či nesvoboda slova. Je potřeba o tom mluvit a tento rok je k tomu velká příležitost,“ uvedl český premiér.

Jedním z klíčových témat summitu byly moderní technologie a inovace. Všichni zúčastnění se shodli na důležitosti využívání nových technologií pro budoucí konkurenceschopnost Evropy. Společně budou pracovat na tom, aby se Evropská unie více zaměřila na jejich podporu včetně oblasti umělé inteligence. V tomto směru premiér Andrej Babiš připomněl nedávno schválenou strategii Digitální Česko a přípravu národní strategie k umělé inteligenci. Podle premiéra Babiše by měla být Česká republika v tomto odvětví evropským lídrem.

Premiéři zemí V4 s německou kancléřskou hovořili také o aktuálních prioritách vzájemné spolupráce, jako například pomoci Maroku. “Největší příliv migrantů je z Maroka a my plánujeme konkrétní projekt, kdy budeme vědět, kam jsou peníze směřovány, a stát, který je dostane, bude vědět, že přišly z České republiky,“ uvedl Andrej Babiš.

Další summit předsedů vlád V4 se uskuteční ještě tento měsíc. Společně s Izraelem budou země V4 diskutovat o spolupráci v oblasti inovací, vědy a výzkumu, kybernetické bezpečnosti nebo vodohospodářství.

Česká republika se připravuje na své předsednictví ve Visegrádské skupině, které převezme po Slovensku 1. července tohoto roku.