Ondřej Martínek: Zisky bank na cyklickém vrcholu (video)

Komerční banka a Moneta Money Bank reportovaly své výsledky. „Obě banky předvedly velice slušná čísla, překonaly odhady analytiků,“ komentuje analytik Patria Finance Ondřej Martínek. Co konkrétně by z reportovaných čísel zdůraznil? Jaká možná rizika čekají banky do budoucna? I na to odpovídá v našem videu analytik Martínek.

