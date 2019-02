ČNB sice jednala dlouho, nakonec ale nepřekvapila (Komentář)

ČNB dnes finanční trhy napínala, aby nakonec nijak zvlášť nepřekvapila. Jednání bylo sice delší než obvykle, zveřejnění výsledku jednání i tiskové konference bylo o půl hodiny posunuto. Nicméně nakonec centrální bankéři v souladu s naším i tržním očekáváním úrokové sazby nezměnili. I když dva hlasy se, stejně jako v prosinci, pro vyšší úrokové sazby našly.

Ve své nové prognóze centrální banka mírně upravila růstový výhled směrem dolů, stejně jako my vidí letošní hospodářský růst o 2,8 %, příští rok 2,9 % (my 2,7 %). Inflaci letos předpokládá na svém 2% cíli, příští rok 1,9 %. Tady je naše prognóza výše (2,3 %, respektive 2,0 %). To vysvětluje, proč náš výhled předpokládá pro letošek dvojí zvýšení sazeb, zatímco ten z dílny ČNB je konzistentní v podstatě se stabilitou sazeb. Centrální bankéři ale opět staví svou inflační prognózu na celkem razantním posilování koruny (v průměru ji letos čekají na 25 CZK/EUR), podle nás se k hladině 25 CZK/EUR ani nepřiblíží. My tedy nadále očekáváme další zvýšení sazeb na květnovém zasedání. To by již mohlo být jasněji, pokud jde o externí rizika (jak to bude s brexitem, obchodními podmínkami mezi USA a Čínou či makroekonomickou situací v Německu), a ČNB zároveň uvidí, že koruna není tak silná, jak by si představovali. Věříme tedy, že se naplní z pohledu bankovní rady mírně proinflační riziko prognózy ČNB.

Tuzemské finanční trhy na výsledek jednání ČNB ani na následnou tiskovou konferenci nijak významně nereagovaly. Kurz české měny se dnes držel v pásmu zhruba šesti haléřů kolem úrovně 25,80 CZK/EUR. Bez výraznějších kurzových pohybů na tom byly i okolní měny v regionu.