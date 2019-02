Světové akcie - ode zdi ke zdi? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 4. 2. 2019

Obrovský pesimismus, který se před Vánoci přelil přes světové trhy s akciemi a ropou a katapultoval "index strachu" VIX nad úroveň 35 bodů na nejvyšší hodnoty za více než tři roky v obavách z globálního zpomalení a možné recese americké ekonomiky, se až zázračnou rychlostí vytratil. Široký index pěti set amerických akcií S&P 500 vzrostl od svého prosincového dna o úctyhodných 16 % a evropské akcie STOXX Europe 600 a globální rozvíjející se trhy o pěkných 10 %. Cena ropy vyskočila dokonce takřka o třetinu. A když už se v závěru ledna po 5% růstu od začátku roku zdálo, že americkým akciím přeci jen dochází dech, přispěchal trhům na pomoc Fed a odstartoval další vlna nákupů rizikových aktiv.

Americká centrální banka zmírnila svůj jestřábí tón hned v několika ohledech. V minulosti opakovaná zmínka o dalším postupném zvyšování sazeb vzala víceméně zasvé a rovněž proces snižování bilance skrze maturující dluhopisy může doznat úprav směrem k pozvolnějšímu utahování měnové politiky. Přestože Fed i nadále zůstává de facto neměnný ve svém pozitivním hodnocení ekonomických podmínek, jednoznačně se změnilo vnímání případných rizik. Investoři šli ve svých očekáváních ještě dál a dávají zhruba stejné šance i možnosti, že americká centrální banka přistoupí dokonce v letošním roce ke snížení sazeb. Obecně slabší výhled pro dolarové výnosy a dolar samotný se okamžitě promítl do poklesu rizikové averze a posunul ceny aktiv vzhůru. Nutno rovněž podotknout, že v rozporu se všeobecným očekáváním poklesu celkové bilance největší centrálních bank došlo na přelomu a i v průběhu ledna k jejich překvapivému nárůstu. Ať už zásluhou velké podpory čínské centrální banky, pokračujícím nákupů japonské centrální banky, anebo navyšování rozvahy ze strany ECB, která však s koncem loňského roku oficiálně ukončila svůj dlouholetý program nákupů dluhopisů. A je veřejným tajemstvím, že mezi vývojem bilance centrálních bank a cenami aktiv panuje poměrně silná kladná korelace.

Naopak výsledková sezóna přinesla řadu zklamání. Pozitivní vliv Trumpovy daňové reformy v meziročním srovnání rychle odeznívá a očekávání firem jsou do značné míry zasažena očekáváným zpomalením světové ekonomiky. Přesto, anebo možná právě proto, však investoři ocenili firmy, které pozitivně překvapily, největším mezidenním nárůstem akcií po zveřejnění výsledků za zhruba dekádu. Skutečnost je to o to zajímavější, pokud si vzpomeneme, kterak ceny takových titulů po výsledcích za třetí čtvrtletí naopak překvapivě klesaly - a společnosti, které zklamaly, zaznamenaly obrovské výprodeje.

Zásluhou růstu akcií v posledních šesti týdnech se výrazně posunulo rovněž ocenění akciových trhů. Zatímco v závěru uplynulého roku jsme mohli s klidným svědomím hovořit o nejnižších valuacích za několik posledních let z pohledy řady ukazatelů jako 12měsíční budoucí zisky vůči aktuální ceně, současné úrovně už tak atraktivní nejsou. Obzvláště pokud zohledníme pravidlo, že skutečnost z pohledu ziskovosti nakonec s železnou pravidelností nedosáhne na příliš optimistická očekávání analytiků. Nicméně i tak stále platí, že se především rozvíjející se trhy včetně našeho středoevropského regionu stále obchodují s historicky nezvykle velkým diskontem a rovněž ocenění západoevropských jmen zůstává poměrně příznivé. A to přestože z pohledu růstu zisků v Evropě v letošním roce můžeme očekávat pouze mírné zlepšení v řádu jednotek procent a pokračující velice slabá makrodata primárně z Itálie a Německa vyvolávají otázku, na kolik jsou realistické předpoklady z pomalení ekonomiky eurozóny pouze někam k jejímu potenciálu.

Patrik Hudec, Generali Investments CEE, investiční společnost

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 4. 2. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

1. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 048,28 1 048 1 040 ↓ -0,01 1 030 - 1 080 2 5 Dow Jones (US) 25 063,89 24 914 24 950 ↓ -0,60 23 500 - 26 000 3 4 NASDAQ C.(US) 7 263,87 7 199 7 200 ↓ -0,90 6 800 - 7 500 3 4 FTSE 100 (VB) 7 020,22 7 142 7 107 ↑ 1,74 6 600 - 7 600 5 2 DAX (Něm.) 11 180,66 11 523 11 480 ↑ 3,06 11 000 - 12 000 6 1 Nikkei 225 (Jap.) 20 788,39 20 711 21 079 ↓ -0,37 19 750 - 21 250 4 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

1. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 048,28 1 049 1 050 ↑ 0,03 950 - 1 120 4 3 Dow Jones (US) 25 063,89 25 078 25 447 ↑ 0,06 22 000 - 27 000 5 2 NASDAQ C.(US) 7 263,87 7 284 7 371 ↑ 0,28 6 500 - 8 000 4 3 FTSE 100 (VB) 7 020,22 7 295 7 177 ↑ 3,92 6 800 - 7 800 4 3 DAX (Něm.) 11 180,66 11 612 11 541 ↑ 3,85 10 850 - 12 250 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 20 788,39 21 086 21 285 ↑ 1,43 19 000 - 23 000 4 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers