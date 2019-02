ČNB: 5:2 pro ponechání sazeb

Bankovní rada na svém letošním prvním zasedání ponechala úrokové sazby beze změny. Hlasování nebylo jednotné, dva bankéři preferovali další zvýšení úrokových sazeb . Rozhodnutí bankovní rady se opíralo o nejnovější prognózu, která vycházela z méně optimistických výhledů pro eurozónu. ČNB sice svoji prognózu snížila, nicméně i nadále je možné ji považovat za poměrně optimistickou, byť nepředpokládá žádné zvýšení úrokových sazeb a očekává (ovšem jen pro letošek) o něco pomalejší posilování kurzu koruny v letošním roce. Růst ekonomiky by měl naopak nabírat na síle a už v závěru roku by tempo HDP mělo pokořit hranici tří procent.Nová prognóza sice nepočítá s růstem úrokových sazeb v horizontu 1,5 roku, nicméně guvernér nevyloučil, že se k růstu sazeb bankovní rada na některém z příštích zasedání nevrátí. ČNB nebyla podle guvernéra pod tlakem zvýšit sazby nyní, a tak raději zvolila vyčkávání, dokud nebude zřejmé, jak se vyvinou externí rizika nejistoty. Návrat k „normálním“ sazbám se tak v každém případě odkládá dále do budoucna.Dřívější schéma – slabší koruna znamená růst sazeb (v poměru 1 % na koruně = 25 bodů nahoru na sazbách) – zdá se už nefunguje. ČNB si totiž už není s ohledem na vnější příčiny slabé koruny jistá, jestli by zvýšení sazeb vůbec mohlo v současné době přimět korunu k posílení.Domníváme se, že pokud ČNB ke zvýšení úrokových sazeb v letošním roce sáhne, bude to až v závěru roku. V té době už bude zřejmé, jak moc se materializovala rizika a nejistoty, ať už v samotné podobě brexitu nebo ochlazení americké a evropské ekonomiky