Okénko trhu: Nová prognóza ČNB byla vesměs korigována směrem dolu oproti podzimu

Bankovní rada ČNB dnes dle očekávání rozhodla o zachování sazeb na současné úrovni. Pro zvýšení o 25 bazických bodů hlasovali dva ze sedmi členů rady. Zvyšování úrokových sazeb není v Česku zdaleka u konce. Očekáváme, že bankovní rada ještě dvakrát vždy po 0,25 procentních bodech zvedne základní úrokovou sazbu na konečných 2,25 % a to během první poloviny letošního roku. Tím se přiblíží k pomyslné rovnovážné úrovni základních úrokových sazeb, ze které se může odrazit zpátky dolů, pokud inflace a ekonomika výrazněji ochladí. V našem základním scénáři ale předpokládáme, že se cyklus zvyšování úrokových sazeb v Česku blíží svému vrcholu. V novodobé historii se bude jednat o třetí nejkratší cyklus utahování měnové politiky ČNB.

Nová prognóza ČNB byla vesměs korigována směrem dolu oproti podzimu. ČNB očekává, že se v následujících dvou letech bude inflace pohybovat okolo dvou procent. Bankovní rada vyhodnotila rizika na horizontu měnové politiky jako mírně proinflační. Mezi hlavní faktory uvedla riziko neřízeného brexitu a slabší kurz koruny. U koruny však předpokládá, že bude v následujícím období posilovat. Růst ekonomiky pro tento a příští rok bude hnán především spotřebou domácností a rada očekává, že se bude pohybovat okolo úrovně tří procent. Více k nalezení na našich stránkách http://investice.rb.cz

Koruna na rozhodnutí rady reagovala prudkým oslabením, které však následně začala korigovat a v současné chvíli se pohybuje okolo úrovně EUR/CZK 25,79.

Nová prognóza Evropské komise navzdory očekávání neukázala zhoršení ekonomického výhledu České republiky. Pro rok 2019 zachovala svůj odhad z podzimu loňského roku na úrovni 2,9 % (shodně s ČNB). Pro rok 2020 naopak korigovala svůj výhled směrem nahoru a to o jednu desetinku na 2,7 %. Obdobně jako v minulém roce, i v tomto roce budou růst ekonomiky podporovat především veřejné investice, ačkoliv méně výrazně než loni, kdy byly mocně podpořeny čerpáním dotací z evropských fondů. Přesto očekávají, že dojde k udržení tempa ekonomického růstu z minulého roku, především zásluhou rostoucí spotřeby domácností, která bude poháněna stále svižným růstem mezd. My však očekáváme zpomalení již v tomto roce a to na úroveň 2,7 %, pro rok příští pak předpokládáme růst tempem 2,5 %.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.