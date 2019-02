Euru se množí špatné zprávy, hospodářský růst mu ani letos nepomůže

Euro dnes dostalo další impuls pro pokračování v prodejní aktivitě. Dá se tak usuzovat podle prognózy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, jelikož opět srazila svůj odhad pro hospodářský růst. Prognóza dnes dorazila poté, co včera dorazily z Německa data průmyslových objednávek, která poukázala na zhoršující se sentiment v největší ekonomice Evropy. Hlavní evropská měna dnes ztrácí již čtvrtou seanci v řadě a zatím nic nenapovídá tomu, že by se mělo z dlouhodobějšího hlediska něco změnit.

Evropská komise dnes snížila odhad růstu eurozóny na 1,3% z původních 1,9%. Růst celé Evropské unie byl také snížen z původních 2% na 1,5%. Evropská komise zhoršila svůj výhled i pro jednotlivé evropské ekonomiky. Itálie, která podle posledních čísel za čtvrtý kvartál vstoupila do recese, by měla růst pouhých 0,2%, což je pětileté minimum. Itálie za čtvrtý kvartál zpomalila o 0,1% a za předchozí kvartál o 0,2%. Recese je definována dvěma po sobě jdoucími kvartály se záporným růstem. Původně evropská komise odhadovala letošní růst 1,2%. Italský dluh, který dosahuje obrovského objemu je podle komise především rizikem pro samotnou Itálii. Italské vládní výdaje v roce 2019 byly jednou z hlavních věcí, které způsobily rozruch v posledních měsících a jsou rizikem i nadále. Italská populistická vláda byla v posledních měsících několikrát napomenuta komisí kvůli rozpočtovému plánu, jejímž cílem bylo zvýšit výdaje, snížit daně a znovuobnovit některé reformy předchozí vlády. Nakonec komise souhlasila s deficitním rozpočtem na něco málo přes 2%, limit EU je nastaven na 3%.

Zpomalení by se mělo dostavit i v dalších, a to klíčovým ekonomikách v Evropě. Například Německo, jakožto motor evropské ekonomiky by mělo letos zpomalit na 1,1%, původně komise odhadovala růst 1,8%. Německá ekonomika by podle německé obchodní a průmyslové komory mohla růst pouhých 0,7%, pokud vývoz do Británie klesne o 10%. Dombrovskis řekl, že rizika, která ovlivňují evropskou ekonomiku, zahrnují externí faktory jako obchodní spory a zpomalení v rozvíjejících se ekonomikách, především v Číně. Německo by se pravděpodobně mělo vyhnout technické recesi za čtvrtý kvartál poté, co se ve třetím kvartále se jeho růst snížil o 0,2%. Z Německa například včera dorazila data průmyslových objednávek. Ty v prosinci klesly o 1,6%, očekával růst o 0,3%. Jednalo se o druhý pokles po sobě a zároveň největší pokles v průmyslových objednávkách od června minulého roku. Pokles průmyslových objednávek se pravděpodobně později projeví na horší průmyslové produkci, která následuje po zveřejnění objednávek. Ať už se Německo vyhne recesi, či nikoliv nic se nezmění na tom, že růst v tradičně stabilní ekonomice výrazně zpomalil, speciálně v prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb.

Je zřejmé, že ekonomický cyklus v Evropě se chýlí ke konci a je škoda, že během let prosperity vlády nedělaly dostatek, aby připravili „polštář“ pro horší časy. Pokud bude růst v eurozóně - 0,1% nebo - 0,5%, je to příliš nízká hodnota, aby naplnila očekávání evropských zemí. Zpomalující ekonomická aktivita je problémem také pro evropskou centrální banku, která plánuje v létě zvyšovat úrokové sazby. Pomalý ekonomický růst není nic pozitivního také pro inflaci, která na přelomu roku ztratila na dynamice a výrazně zpomalila. Zvyšování úrokových sazeb je ideální v prostředí zrychlující inflace nad 2% inflačí cíl, jelikož vyšší sazby růst cen zbrzďují. Dnešní zprávu pochopitelně vstřebává euro, které ztrácí již čtvrtou seanci v řadě a kondice v domácí ekonomice jeho růstu nijak nenahrává a podle všeho ani nebude.