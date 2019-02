ČNB zhoršila výhled ekonomiky. Koruna letos u 25 k euru a dnes na maximu

Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta a pro příští rok na tři procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady to dnes uvedl guvernér Jiří Rusnok. V předchozí listopadové prognóze centrální banka počítala letos i příští rok s růstem ekonomiky o 3,3 procenta. Koruna se v průběhu tiskové konference guvernéra Rusnoka posouvá na denní nejsilnější hodnoty.



Banka také zhoršila odhad růstu pro loňský rok, a to na 2,8 procenta z předchozích 3,1 procenta. První odhady vývoje ekonomiky za loňský rok zveřejní Český statistický úřad 15. února.

"Růst české ekonomiky v letošním a příštím roce bude odpovídat jejímu dlouhodobě rovnovážnému vývoji. Růst bude tažen především spotřebou domácností, která bude odrážet rychlou dynamiku růstu jejich příjmů," uvedl Rusnok. K růstu podle něj bude také mimo jiné přispívat rozpočtová politika vlády, a to i zvýšením běžných výdajů.

Výhled pro kurz koruny



Zároveň banka v nové prognóze očekává, že průměrný kurz koruny letos bude 25,00 EURCZK a příští rok posílí na průměrných 24,20 EURCZK. V předchozí listopadové prognóze ČNB letos počítala s kurzem 24,70 korun za euro a příští rok s 24,20 Kč/EUR .

Reakce české koruny k euru na průběh tiskové konference ČNB online:

Výhled pro inflaci



V případě inflace ČNB odhad pro první čtvrtletí příštího roku snížila na dvě procenta. V listopadu počítala s 2,1 procenta. Pro druhé čtvrtletí 2020 odhad banka snížila na 1,9 procenta z předchozích dvou procent.

Rizika pro odhadovaný vývoj jsou podle guvernéra mírně proinflační, tedy ve prospěch růstu cen. Rizikem je slabší kurz koruny a neřízený brexit. Jako nejistotu pak guvernér označil nárůst protekcionistických opatření ve světovém obchodě.



Ministerstvo financí v nové prognóze z konce ledna zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro rok 2018 na 2,8 procenta. Pro rok 2020 počítá ministerstvo financí s růstem ekonomiky o 2,4 procenta. Česká bankovní asociace letos čeká růst o 2,6 procenta a příští rok o 2,5 procenta. Evropská komise dnes uvedla, že česká ekonomika by letos měla stoupnout o 2,9 procenta, tedy stejně jako loni. Pro příští rok očekává růst o 2,7 procenta. V roce 2017 ekonomika stoupla o 4,4 procenta.

ČNB dnes úrokové sazby nezměnila

Bankovní rada České národní banky dnes ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 1,75 procenta. Pro dnešní ponechání úrokových sazeb beze změny hlasovalo pět členů bankovní rady ČNB. Dva hlasovali pro zvýšení o čtvrt procentního bodu. "Přijaté rozhodnutí se opírá o novu makroekonomickou prognózu ČNB. S ní je konzistentní přibližná stabilita úrokových sazeb ," uvedl dnes guvernér Jiří Rusnok.



Důvodem odkladu zvýšení sazeb, které ekonomové ještě na počátku roku očekávali, je podle analytiků nejistota ohledně dopadů ekonomického vývoje v zahraničí, například kvůli posledním údajům o německé ekonomice nebo vyjednávání o brexitu.



To na tiskové konferenci po jednání rady potvrdil Rusnok. "My na jedné straně vidíme, že by česká ekonomika měla růst solidním tempem. A to by nás samo o sobě neodrazovalo pokračovat v té pomalé postupné normalizaci úrokových sazeb. Nicméně zároveň jsme vyhodnotili při diskusi řadu okolností, zejména z vnějšího prostředí. A to nám ukazuje poměrně rychlé ochlazení růstu v pro nás klíčových zemích. A to je něco, co nemůžeme ignorovat," uvedl guvernér.

Rusnok: Stále si dovedu představit letos jedno až dvojí zvýšení sazeb ČNB



Upozornil, že Evropská centrální banka oddaluje zahájení růstu úrokových sazeb, zpomaluje průmyslová výroba i ekonomický růst v Německu a rostou nejistoty spojené s brexitem. "Tyto věci nejsme dnes schopni s dostatečnou mírou jistoty vyhodnotit. A proto jsme usoudili, že nejsme pod žádným tlakem provést zvýšení sazeb už teď a můžeme počkat na některé z příštích zasedání, pokud se potvrdí, že jde o jednorázové výkyvy, a trend růstu bude pokračovat," řekl Rusnok.



Guvernér zopakoval, že si dovede letos představit jedno i dvě zvýšení úrokových sazeb. "Ale dokážu si představit v případě nepříznivých okolností, že letos žádné zvýšení nemusí nastat," dodal.



Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.



Rada ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby na zasedání 1. listopadu. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tehdy stoupla o 0,25 procentního bodu. Šlo tak o čtvrté zvýšení sazeb v řadě a celkově páté v loňském roce.



Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů. Tisková konference po jednání rady začala ve 14:45, guvernér ČNB Jiří Rusnok na ní oznámil důvody dnešního rozhodnutí a zveřejnil novou makroekonomickou prognózu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%) * denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.7862 -0.0348 25.8386 25.7697 CZK/USD 22.7301 0.1414 22.7830 22.6895 HUF/EUR 319.2116 0.1979 319.7905 318.5200 PLN/EUR 4.3011 0.1509 4.3040 4.2952

Asie kurz změna (%) * denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6516 -0.1760 7.6729 7.6381 JPY/EUR 124.4745 -0.4363 124.9910 124.3540 JPY/USD 109.7245 -0.2346 110.0790 109.5660

USA, Evropa kurz změna (%) * denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8739 -0.5655 0.8812 0.8728 CHF/EUR 1.1352 -0.3498 1.1386 1.1345 NOK/EUR 9.7234 0.1851 9.7349 9.7107 SEK/EUR 10.4739 0.1574 10.4952 10.4555 USD/EUR 1.1343 -0.2019 1.1366 1.1324

Ostatní kurz změna (%) * denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4061 0.0000 1.4102 1.4049 CAD/USD 1.3263 0.6641 1.3280 1.3230