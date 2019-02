Európska komisia revidovala výhľad rastu aj inflácie prudko nadol. Euro ostáva pod tlakom.

Európska komisia dnes zverejnila svoj zimný makroekonomický výhľad, v ktorom došlo k výrazným revíziám smerom nadol. Začnime tým dôležitejším pre euro – infláciou. Po novom očakáva EK v roku 2019 rast cien na úrovni 1,4% a v roku 2020 na úrovni 1,5%. Na jeseň ešte pritom očakávala ich rast na úrovni 1,8%, resp. 1,6%. Vo veľkej miere je to kvôli lacnejšej rope, avšak do značnej miery to je aj nižšou projekciou jadrovej inflácie (presné číslo EK nezverejnila, len napísala, že očakáva len jemné zrýchlenie). Podobným smerom sa zrejme vyberie aj ECB, ktorá v decembri predpokladala pre roky 2019 a 2020 infláciu na úrovni 1,6%, resp. 1,7%. Zvyšovanie sadzieb sa tak pravdepodobne odloží, čo je negatívna správa pre euro, ktoré je dnes pod tlakom (aj kvôli slabým číslam z Nemecka). A pokojne môže ísť aj nižšie, keďže trhy stále prideľujú zvýšeniu sadzieb v tomto roku pravdepodobnosť viac ako 40%, čo vyzerá byť len veľmi málo reálne.

K ešte výraznejšej revízii smerom nadol došlo pri HDP. A to z 1,9% na 1,3% v roku 2019 a z 1,7% na 1,6% v roku 2020 (ECB v decembri prognózovala rast na úrovni 1,7% pre 2019 aj 2020). Nižší rast = nižšie inflačné tlaky, čiže je tu ďalší dôvod pre ECB aby nezvyšovala úroky. Čo sa týka štruktúry, tak keď spočítame roky 2019 a 2020, tak k najväčšej revízii nadol došlo v Taliansku (-1,5 perc. bodu); Holandsku (-0,8 p.b.) a Nemecku (0,7 p.b.). Naopak nahor bol revidovaný rast pre Grécko a Maltu (v oboch prípadoch o 0,5 p.b.) a nezmenený ostal pre Slovensko. Keď sa na geografickú štruktúru zmeny prognóz pozrieme z regionálneho hľadiska, tak najväčších revízií sa dočkali Taliansko a západné krajiny v Nemeckej ekonomickej sfére, naopak len drobných zmien sa dočkali krajiny bývalého východného bloku (ktorým pomáha prudký rast miezd) a väčšina krajín, ktoré sa stále spamätávajú z predošlých ekonomických problémov (Grécko, Španielsko, Portugalsko).

Revízie zmeny HDP pre krajiny eurozóny

Čo sa týka zvyšných krajín EÚ, tak platí to isté – západné krajiny s vysokou expozíciou voči Nemecku (Švédsko, Dánsko) majú horšie revízie ako krajiny bývalého východného bloku. Pre Britániu bol dokonca výhľad revidovaný mierne nahor. Vzhľadom na posledné čísla z podnikovej dôvery v Británii to však môže dopadnúť inak, najmä pokiaľ by bol BrExit tvrdý.

Revízie zmeny HDP pre EÚ mimo eurozóny

Celkovo sa v roku 2019 najpomalší rast očakáva v Taliansku (0,2%), Nemecku (1,1%) a na treťom mieste sú Belgicko, Francúzsko spolu s Britániou (1,3%). Na druhej strane rebríčka sú Malta (5,2%), Slovensko a Írsko (4,1%; hoci pri írsku je to viac účtovná ako reálno-ekonomická záležitosť).

Zimná prognóza rastu HDP zo strany od EK