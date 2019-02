ČNB sazby nemění, po bouřlivém jednání převážil strach z neblahého vývoje v zahraničí

Bankovní rada České národní banky se dnes rozhodla ponechat klíčové úrokové sazby beze změny. Stalo se tak zjevně po náročné debatě. O hodinu totiž bylo posunuto oznámení jejího výsledku, což se stalo poprvé za více než šest let. Náročnost debaty odráží náročnost situace, ve které se nyní centrální bankéři nacházejí. Na jedné straně registrují nadále solidní stav české ekonomiky, zejména pak stále poměrně napjatý trh práce. Na straně druhé ovšem nemohou nevidět poměrně citelné zhoršování ekonomické situace v zahraničí. Evropská komise dnes dopoledne oznámila snížení svého odhadu letošního růstu německé ekonomiky z 1,8 na 1,1 procenta. Takový odhad je přitom ještě docela optimistický. Německá průmyslová a obchodní komora totiž podle své, taktéž dnes zveřejněné prognózy počítá letos s růstem nejsilnější evropské ekonomiky už jen ve výši 0,9 procenta. Primárně kvůli německému zpomalení bude letos slabší růst celé eurozóny. Evropská komise jej nyní odhaduje na 1,3 procenta, přitom až do včerejška platil její odhad čítající 1,9 procenta. Evropské ekonomiky tíží zejména strach z eskalace obchodní války. Ta přispívá ke zpomalení čínské ekonomiky, které neblaze doléhá na německý průmysl a zprostředkovaně také třeba na průmysl český. Hrozba tvrdého brexitu zase negativně poznamenává britskou ekonomiku. Bank of England jí ode dneška předpovídá nejslabší výkon od roku 2009. Nejen kvůli brexitu, ale i právě i z důvodu globálního zpomalení, citelně prohloubeného obchodní válkou. Za takové situace se centrální bankéři rozhodli přehodnotit převažující pohled. Ještě donedávna totiž trh považoval únorové zvýšení sazeb za „ložené“ a v tomto smyslu se vyjadřovali i někteří bankovní radní. Zahraniční hrozby ale evidentně převážily nad napjatým trhem práce a stále poměrně slabou korunou.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND