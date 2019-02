BoE zhoršuje výhled pro britskou ekonomiku

Výhledy hospodářského růstu se zhoršují prakticky napříč Evropou . Dnes citelně srazila svou prognózu EK a krátce nato se přidává také britská centrální banka. Ta zhoršuje letošní prognózu pro HDP na 1,2 z 1,7 procenta a pro příští rok na 1,5 z 1,7 pct. Inflaci přitom předpokládá stále těsně nad 2procentním cílem ve dvou- i tříletém horizontu.Kromě horší prognózy BoE prohlásila, že produktivita roste pomaleji, než se předpokládalo. Zároveň zmínila rostoucí nejistotu kolem brexitu , která dopadá na aktivitu a může vést k větší volatilitě v datech. Samotný brexit je zmiňován jako faktor, který výrazně ovlivní hospodářský výhled na několika frontách. Reakce banky pak nebude automatická, odrazí se od celkové bilance efektů a může jít jakýmkoli směrem.Guvernér Carney dodává, že ekonomika není připravena na tvrdý brexit bez dohody, který by znamenal její podstatný pokles. Na druhou stranu rychlejší vyprchání nervozity kolem rozchodu s EU se dá zařadit mezi pozitivní rizika pro letošní rok. Fundamenty britské ekonomiky jinak podle Carneyho zůstávají dobré.V zásadě se dá říci, že informace z únorového zasedání BoE moc nepřekvapí. Změnu politiky asi čekal málokdo a se zhoršenou prognózou se také dalo počítat. Očekávání o výkonu evropských ekonomik se ale právě nyní na trhu upravují dolů a britská centrální banka v podstatě přilila olej do ohně. Přispívá tak k negativnímu vývoji a posílá libru a výnosy ještě o něco níž. Britská měna se vůči dolaru usazuje pod 1,2900. Trh v souvislosti s budoucím vývojem úrokových sazeb zůstává nastaven spíše na zvyšování, což ladí i s postojem BoE, ale přisuzuje mu už menší pravděpodobnost.Ani stanovisko k brexitu pro nás není překvapivé. Do konkrétních detailů se BoE nechce pouštět, protože nyní opravdu není jasné, jak celá věc dopadne a jaké budou dopady na ekonomiku. Otevírání prostoru pro reakci jakýmkoli způsobem tedy vypadá téměř jako nezbytná taktika za současné situace. Podobný signál banka už několikrát vyslala a pro trh jde o upozornění, že v případě nepříznivého vývoje událostí se z možného zvýšení sazeb může celkem rychle stát pokles.