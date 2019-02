Evropská unie srazila odhadovaný růst velkých ekonomik

Evropská ekonomika měla již sedmým rokem růst. Podle prognózy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, se očekává hospodářský rozvoj ve všech členských státech. Ve srovnání s vysokými hodnotami v posledních letech celkové tempo růstu ale zpomalí. Výhled navíc obklopuje značná nejistota.

Evropská komise tak snížila odhad letošního růstu eurozóny na 1,3 % z dřívějších 1,9 % a odhad letošního růstu celé Evropské unie na 1,5 % z původních 2,0 %.

Odhad letošního růstu italské ekonomiky Evropská komise snížila na pětileté minimum 0,2 % z dřívějších 1,2 %. Itálie v závěru loňského roku sklouzla do technické recese.

Odhad letošního růstu Německa snížila na 1,1 % z původních 1,8 %, pro rok 2020 potvrzuje předpoklad růstu o 1,7 %. Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK) krátce předtím srazila vlastní prognózu růstu německé ekonomiky pro letošní rok na 0,9 % z původně očekávaných 1,7 % . Varovala také, že ekonomika Německa by mohla posílit jenom o 0,7 %, pokud vývoz do Británie klesne o 10 %, a dojde-li přitom k otřesům na kapitálových trzích, mohla by expandovat jen okolo 0,5 %.

„Všechny země EU by měly v roce 2019 nadále růst, což znamená více pracovních míst a prosperity. Přesto byla naše prognóza – zejména v případě největších ekonomik eurozóny –revidována směrem dolů," prohlásil místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis. „Je to odrazem vnějších faktorů, jako je obchodní napětí a zpomalení rozvíjejících se trhů, především trhu čínského. V některých zemích eurozóny opět vyvstávají obavy, pokud jde o vazby mezi státy a bankami a udržitelnost dluhu. Zdrojem nejistoty je i možnost negativního dopadu brexitu," uvedl také.

Pro rok 2020 nyní komise předpokládá v celé EU hospodářský růst na úrovni 1,7 % (na podzim to bylo 1,8 %), v eurozóně 1,6 % (na podzim 1,7 %)



Kromě komplikující se situace v mezinárodních obchodních vztazích rostou některé velké evropské ekonomiky pomaleji, než se čekalo třeba kvůli problémům výroby automobilů v Německu, sociálnímu napětí ve Francii a nejistotám kolem italské fiskální politiky.



Komise v této souvislosti připomněla horšící se odhad hospodářského vývoje v Německu, Itálii a Nizozemsku. Upozornila ale také, že řada členských států těží z trvající vysoké domácí poptávky, částečně podporované i penězi z evropských fondů.



Také odhad výsledků loňského roku tak komise snížila proti podzimu pro EU i eurozónu z 2,1 procenta na 1,9. V roce 2017 přitom EU i eurozóna rostly o 2,4 procenta.

Zdroj: EK, BBG, Reuters, FT, ČTK