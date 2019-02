Německý kartelový úřad omezil Facebooku zpracování dat uživatelů

Facebook nesmí do budoucna bez souhlasu německých uživatelů vyhodnocovat dohromady data, která o nich získal na různých platformách. Na tiskové konferenci v Bonnu to dnes oznámil šéf Spolkového kartelového úřadu Andreas Mundt. Sociální síť má 12 měsíců na to, aby změny převedla do praxe. Rozhodnutí antimonopolního úřadu se ale také může bránit soudně, s čímž se počítá. Podle listu Financial Times jde o přelomové rozhodnutí v otázce práva uživatelů internetu na soukromí. Akcie Facebooku v předburzovní fázi ztrácejí 0,7 %.

Mundt připomněl, že Facebook sbírá data o uživatelích z mnoha různých zdrojů a platforem - ze samotné sociální sítě, aplikací jako WhatsApp nebo Instagram, které koncernu patří, a také třeba z řady webových stránek, které jeho uživatelé navštíví. Všechna data pak Facebook sloučí, přiřadí k příslušnému facebookovému kontu a společně vyhodnocuje.

To se nyní má změnit. Facebook sice bude moci nadále sbírat o uživatelích různá data, ale v "budoucnu bude moci tato data dávat dohromady jen pod podmínkou, že s tím uživatel bude skutečně souhlasit". Dnes takovou možnost nemá. "Uděláme u Facebooku do budoucna jistý druh vnitřní dekartelizace dat," poznamenal Mundt, podle něhož nebude mít společnost možnost vyloučit uživatele, kteří se slučováním dat nebudou souhlasit.

Možnost kartelovému úřadu takto rozhodnout podle něj dává to, že Facebook má v Německu dominantní postavení na trhu. V zemi je podle něj 23 milionů lidí, kteří facebook užívají každý den, což představuje tržní podíl 95 procent. Facebook sám tvrdí, že má silné postavení, nikoliv však trh ovládající.

Finanční pokuty zatím německý antimonopolní úřad Facebooku dávat nechce. Pokud by se ale společnost jeho rozhodnutí protivila, tuto možnost má. Do čtyř měsíců má Facebook navrhnout koncept změn, s nímž pak kartelový úřad musí vyjádřit souhlas.