Kdo (ne)čeká posílení koruny

Jak si letos vede kurz koruny? Při pohledu na graf vidíme pohyb v rozmezí zhruba třiceti haléřů a oslabení vůči euru o necelé půl procento. V rámci ročního výhledu by se ale tento směr měl obrátit, alespoň podle analytiků oslovených agenturou Reuters. Dle výsledku únorového šetření by se koruna dokonce mohla stát královnou regionu.

Průzkum agentury Reuters, který byl uskutečněn v době od 1. do 5. února 2019 mezi 39 analytiky, ukázal, že by koruna měla v průběhu 12 měsíců posílit o více než dvě procenta (nejvíce v rámci regionu) až na úroveň 25,165 za euro. Hlavním argumentem zpevnění je dle Reuters pokračující navyšování úrokových sazeb České národní banky spojené s nadále solidním výkonem české ekonomiky.

Apreciačního scénáře během příštího roku se drží i analytici oslovení ČNB v rámci posledního, tedy lednového, průzkumu Inflačních očekávání finančního trhu. Byť dokument uvádí, že sklon dlouhodobého výhledu, resp. odhadovaného tempa postupného posilování na základě konvergenčního scénáře a úrokového diferenciálu, je stále menší, i tak by koruna měla v průměru během příštích dvanácti měsíců dosáhnout úrovně kolem 25,05 za euro.

V dlouhodobé posílení koruny ale nevěří úplně všichni, alespoň to naznačuje roční ukazatel risk reversal EURCZK , tj. opční strategie zajištění tvořená kombinací call a put opcí, ze které je možné vyčíst sázky trhu na možný posun podkladového aktiva v daném tenoru. V jeho případě jasně převažují call opce sázející na silnější euro oproti koruně v tenoru jednoho roku. Aktuální hodnota vyšší jak 1,1, je dokonce více než ročním maximem.

Takový je dlouhodobý pohled. Z toho krátkodobého je „čtení“ koruny o něco složitější. Je to dáno nejen domácím vývojem, ale i vnějším. Koruna za poslední měsíc oslabila o zhruba procento. Hlavním faktorem tohoto posunu byla postupně ochabující víra v další zvýšení úrokových sazeb, a to již dnes, na prvním měnově-politickém zasedání bankovní rady ČNB v tomto roce.

Jak vyplynulo z předchozích komentářů centrálních bankéřů, slabší koruna v kombinaci s proinflačními tlaky z trhu práce sice nahrává zvýšení úroků, váhu těchto dvou domácích faktorů ale ve výsledku (zřejmě) přebijí ty vnější, od nejistoty kolem brexitu přes zpomalování evropské ekonomiky. Proto věříme, že ČNB dnes své sazby nezvýší. To potvrzuje i šetření agentury Bloomberg, ve kterém pouze dva oslovení ekonomové z celkem dvaceti sází na hike o velikosti 25 bazický bodů.

Reakce koruny by vzhledem k očekávání nemusela být nikterak výrazná (ostatně finanční trhy s nezvýšením sazeb pracovaly již od začátku roku), byť oslabení o pár haléřů nevylučujeme. Mnohem zajímavější bude vyznění nové prognózy ČNB v kombinaci s komentářem guvernéra Rusnoka.

V prvním případě očekáváme mírné zhoršení výhledu ekonomického růstu a inflace. Na slabší úrovně by se mohla posunout i odhadovaná trajektorie kurzu koruny, u níž by však dlouhodobý trend posilování měl zůstat zachován. Ve druhém případě, tedy od Rusnokova komentáře, čekáme velmi lehký optimismus ohledně výhledu, sice zpomalující, české ekonomiky, silný důraz však bude kladen na vnější faktory vyžadující mnohem opatrnější přístup k normalizaci sazeb. A pokud by zazněla zmínka o tom, že v rámci rady panuje (silné) přesvědčení o dalším navyšování sazeb během letošního roku, nelze vyloučit ani zpevnění koruny.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,82 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,70 až 25,83 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,49 až 22,76 USDCZK.*

Dolar si i během středy udržel svou sílu. V ranních hodinách americké měně nahrálo oslabující euro zatížené nad očekávání horším výsledkem německých továrních objednávek.

Dnes ráno tento trend trvá, americká měna atakuje hranici 1,1350 za euro. A nezastavil ji ani včerejší komentář bývalé guvernérky Fedu Janet Yellenové, která v rozhovoru pro CNBC uvedla, že pokud bude globální růst zpomalovat, příštím krokem americké centrální banky může být snížení sazeb.

Co se týče dnešního zahraničního dění, čeká nás zasedání Bank of England, Evropská komise pak zveřejní svůj ekonomický výhled. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1351 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,54 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1356 do 1,1437 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.