Poprvé v historii se loni v Česku ubytoval vyšší počet cizinců, než kolik je obyvatel ČR. Výrazně ubývá pouze ruských hostů

Turistický ruch v ČR zažil loni historicky rekordní rok. Počet ubytovaných hostů v hotelích a dalších ubytovacích zařízení poprvé v historii přesáhl úroveň 21 milionů ročně. Rekordní byl jak počet domácích hostů, tak hostů zahraničních. V obou případech se jich ubytovalo zhruba 10,6 milionu. Počet zahraničních hostů tak v roce 2018 poprvé v historii překonal počet obyvatel České republiky.

Poprvé v historii se u nás ubytovaly více než dva miliony Němců a více než 600 tisíc Poláků a také více než 600 tisíc Číňanů. Počet právě čínských návštěvníků strmě roste. Ubytovalo se jich čtyřikrát více než ještě v roce 2012. Takřka čtyřnásobný nárůst počtu hostů ve srovnání s rokem 2012 vykazuje také Indie. Počty Indů jsou však zhruba o řád níže než počty Číňanů. Stále populárnější je Česká republika zřetelně také mezi Korejci. Hostů z Jižní Koreje se v porovnání s rokem 2012 loni v ČR ubytoval zhruba trojnásobek. Výraznější úbytek hostů vykazuje prakticky pouze Rusko. Loni se v ČR ubytovaly zhruba jen dvě třetiny ruských hostů v porovnání s rokem 2013.

Trendy v počtu ubytovaných hostů se do značné míry odvíjí od geopolitického a globálně ekonomického vývoje. Například úbytek ruských hostů souvisí s konfliktem na Ukrajině a sankcemi, které v souvislosti s ním Západ na Moskvu od roku 2014 uvaluje. Roli sehrál také pád cen ropy v letech 2014 a 2015, který ve spojení se sankcemi citelně zhoršil ekonomickou situaci Rusů.

Naopak lidnaté asijské ekonomiky v čele s Čínou hospodářsky svižně rostou, takže tamní střední třída mohutní a může si dovolit do jisté doby finančně nedostupné cestování do Evropy. Ekonomicky se loni dařilo také zemím Visegrádské skupiny a do značné míry rovněž Německu, což dokumentuje další znatelný nárůst počtu ubytovaných Slováků, Němců či Poláků.

Symbolem zájmu polských návštěvníků o Česko se loni na jaře a v létě stal jejich nápor v Adršpachu, kvůli němuž několik dní v řadě kolabovala místní doprava. Podobné situace a neustálý nárůst intenzity turistického ruchu, který je díky celosvětovému ekonomickému růstu prakticky globálním fenoménem, však vyvolává stále častěji debatu o nutnosti zásadní regulaci turismu.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND