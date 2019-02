Ranní přehled: Další výsledky firem; ČNB dnes zasedá, změna sazeb se nečeká

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,063 bodů (+0.3% d/d); objem: 469 mil. Kč

Před začátkem včerejšího obchodování reportovaly své výsledky za poslední čtvrtletí roku 2018 hned dvě společnosti. Jak Moneta, tak CME se prezentovala silnou sadou výsledků, která musela potěšit většinu investorů.

Moneta na čistém zisku překonala odhady trhu pro 4. čtvrtletí i pro celý rok 2018 a k tomu překvapila vyšším než očekávaným návrhem na dividendu za rok 2018. Namísto indikovaných 5,6 Kč management společnosti navrhne 6,15 Kč na akcii. Růst akcií Monety z předešlých dnů již zřejmě částečně zaceňoval podobně kvalitní sadu výsledků, a včerejší růst tak nepřesáhl 2 % a akcie zakončila obchodování na 78,4 Kč.

Společnost CME vykázala slušné tempo růstu na největších trzích a na zisku před odpisy EBITDA překonala očekávání trhu. Akcie CME reagovaly na tyto zprávy růstem o 1,97 % na 72,3 Kč.

Na opačném pólu se nacházely akcie společností Erste Group Bank a ČEZ, které korigovaly růst z předešlých dní. Akcie ČEZ odepsaly 0,44 % na 567,5 Kč a Erste oslabila o 1,24 % na 811 Kč. Nejziskovějším titulem dne se staly akcie společnosti TMR s růstem o 5,56 % na 760 Kč, byť na objemu pouhých 99 tis. Kč.

USA - Dow Jones: 25,390 (-0.1%); S&P500: 2,732 (-0.2%); Nasdaq: 7,375 (-0.4%)

Hlavné americké indexy sa obchodovali na červenej nule vo včerajší obchodný deň, a to na podpriemernom objeme. Investori tak vyčkávajú na ďalšie správy, ktoré by rozhýbali akciový trh a to už či politického tak iného rázu.

Zaujímavý vývoj tak predviedli len jednotlivé tituly, Microchip Technology +7,3 % po lepších kvartálnych výsledkoch a daná spoločnosť dopomohla rastu celému sektoru – Micron Technologies pridal +5,5 %, Intel +0,4 %. Na opačnej strane stáli výrobcovia počítačových hier, kde hneď dve popredné spoločnosti sklamali svojimi výsledkami: EA -13,3 % a Take-Two Interactive -13,8 %.

Zlato kvôli posilňujúcemu doláru odpísalo 0,7 %. Ropa korigovala straty z utorka a včera si pripísala 0,6 %. Skokový rast zaznamenali akcie Snapchat (+22 %) a to po lepších výsledkoch.



Komentář k devizovému trhu

Koruna k euru ve středu mírně oslabila, z ranních 25,7 se dostala až na 25,82 CZK/EUR, což je nejnižší úroveň koruny od Vánoc. Koruna nereagovala na zveřejněná domácí makrodata (průmysl, obchodní bilance), spíše následovala negativní sentiment v regionu, kde ostatní měny oslabily podobně.

Dolar k euru pokračoval třetí den ve velmi pozvolném posilování a z ranní úrovně 1,140 se posunul na 2týdenní maximum 1,138 USD/EUR. Následně koruna k dolaru oslabila téměř o 15 haléřů na 22,7 CZK/USD.



Kalendář – významné události

před trhem – Fiat-Chrysler: výsledky za 4Q/18

Německo: Průmyslová výroba (prosinec) -0,4 % m/m vs. oček. +0,8 %

13:00 – Twitter: výsledky za 4Q/18

13:00 – Británie: rozhodnutí BoE

13:00 – ČR: rozhodnutí ČNB

14:15 – ČR: tisková konference guvernéra ČNB Rusnoka

14:30 – USA: týdenní data z trhu práce