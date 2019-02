Rozbřesk: ČNB zhorší prognózu a odloží další růst sazeb

Dnešní zasedání ČNB ukáže, jak moc mají čeští centrální bankéři strach z globálních rizik. Poslední čísla z německé ekonomiky (našeho hlavního obchodního partnera) ukazují na výrazné přišlápnutí brzdového pedálu. I proto jsme snížili odhad růstu eurozóny pro tento rok na 1,1 %, což by české ekonomice nehledě na rychlý růst mezd a domácích útrat nemělo dovolit růst letos rychleji než o 2,5 %.

Listopadová prognóza ČNB přitom počítala s letošním růstem ekonomiky o 3,3 % a dnes ji pravděpodobně centrální banka bude muset přepsat výrazněji směrem dolů. Stejně tak dostanou centrální bankéři na stůl o něco nižší výhled na mzdy a na inflaci. To vše by mělo tlačit očekávanou trajektorii sazeb centrální banky směrem dolů. Proti tomu bude jako již tradičně působit česká koruna, která je opět o více než 2 % slabší, než očekávala centrální banka. I tak je ale pravděpodobné, že nová prognóza ukáže spíše na o něco nižší potřebu dalšího utahování měnové politiky - víceméně na stabilitu sazeb v ročním horizontu.To by mohlo přesvědčit nerozhodnuté centrální bankéře a ČNB tak podle nás relativně těsně rozhodne ponechat sazby beze změny.

I když to pro korunu bude lehce negativní zpráva, trh s takovým rozhodnutím v zásadě počítá. Krátký konec české výnosové křivky ve svých dnešních cenách očekává stabilitu sazeb v celém roce 2019 a pak jejich pokles. Těžko si ovšem představit, že by guvernér Rusnok dostal na stůl tak špatnou prognózu, aby na tiskové konferenci definitivně odepsal další růst úrokových sazeb. Bude spíše hovořit o trpělivém vyčkávání na odeznění zahraničních rizik a na příležitost k dalšímu utažení měnové politiky. V takovém případě by se koruna neměla dostat pod trvalejší tlak.



TRHY



CZK a dluhopisy

České koruně další odložení růstu sazeb přát nebude. Na druhou stranu, trh s ním počítá a vyšší nervozita by neměla dostat korunu pod trvalý tlak. Zásadní nakonec bude tón doprovodných komentářů guvernéra Rusnoka (viz úvodník). Silnější technické bariéry vidíme na 25,90 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Eurodolar se zvolna sesouvá níže a to přesto, že komunikace amerických centrálních bankéřů zůstává naladěna holubičím způsobem. K ní lze přiřadit i výrok bývalé šéfky Fedu Yellenové, jež pro CNBC uvedla, že další pohyb oficiálních úrokových sazeb bude směrem dolů.



Kromě zasedání Bank of England může hlavní trhy zajímat i výsledek německé průmyslové výroby za prosinec. Data z Německa byla totiž v poslední době velmi slabá.



Ropa

Ani z nižšího než očekávaného růstu zásob surové ropy v USA včera nedokázala ropa profitovat, a tak se dále obchoduje v těsné blízkosti 62 USD/barel. Ropné medvědy mohla naopak potěšit stále rekordní americká produkce na úrovni 11,9 mil. barelů denně. Máme za to, že růst americké produkce bude pokračovat i v dalších týdnech (byť pomalejším tempem než loni), díky čemuž by si měly Spojené státy dále upevnit pozici největšího producenta surové ropy na světě. Nakonec, dobrovolné těžební škrty Saúdské Arábie a Ruska tento fakt ještě umocní.