CME: shrnutí konferenčního hovoru

Výhled na rok 2019 počítá s růstem provozního zisku OIBDA očištěného o měnové vlivy o 10 – 12 %. Tržby by měl podporovat pozitivní ekonomický vývoj a zvyšování cen reklamy na klíčových trzích. Čistý dluh vůči provoznímu zisku by se na konci prvního čtvrtletí měl posunout na 3x. Do konce roku pak na 2,5x. Management s ohledem na snižující se zadlužení začíná uvažovat o dividendách i akciovém odkupu. Předpokladem pro dividendu je úroveň dluhu vůči provoznímu zisku OIBDA na úrovni 2,75x. Sektorové daně v Rumunsku prozatím nemají žádný dopad na tamější poptávku po televizní reklamě. Management nicméně zůstává směrem k dalšímu vývoji ostražitý. Erste nadále drží svůj pozitivní náhled na akcie společnosti.

Jan Šumbera, analytik České spořitelny