Počítačové hry procházejí očistcem (7.2.2019)

Z dvouměsíčních maxim se včera propadly hlavní americké indexy. Akcie výrobců počítačových her Electronic Arts a Take Two Interactive propadly o více než 10 % a strhávají s sebou i konkurenční Activision Blizzard a celý sektor telekomunikací, do kterého od konce minulého roku patří. Ten padá o 1,5 % a byl včera nejhorším sektorem z celého indexu S&P500. Skyworks Solutions poskočil o 11,5 % po oznámení programu zpětného odkupu akcií ve výši dvou miliard amerických dolarů Micron technology naznačil, že by se pokles v oblasti výrobců mikročipů mohl blížit ke konci. Anadarko Petroleum propadlo o 7,4 % kvůli nedosažení očekávání. Naopak Capri Holdings, donedávna pod názvem Michael Kors , poskočil o 11,5 %.