Trump navrhl jako šéfa Světové banky jejího kritika

Dvaašedesátiletý ekonom, dlouholetý republikán a dosavadní vysoký úředník ministerstva financí USA Malpass je podle Trumpa "tou správnou osobou, která by se měla zhostit této neuvěřitelně obtížné práce ." Prezident jej označil za "prorůstového reformátora". Malpass se vyjádřil, že je nominací poctěn. Jako svůj hlavní cíl označil provedení změn uvnitř banky, které pomáhal sjednávat spolu s americkým ministrem financí Stevenem Mnuchinem.Pokud bude jeho nominace schválena, očekává se, že SB své úvěry zacílí jen na nejchudší země světa. Podle kritiků se Malpass navíc bude snažit roli této instituce, jejímiž členy je 189 zemí a která podporuje především projekty zaměřené na boj s chudobou, omezit. Banku vlastní členské země, podíly odpovídají hospodářské síle zemí.Instituce přijímá nominace do 14. března. Rada může hlasovat až o třech kandidátech. USA mají v SB tradičně hlavní slovo. Významnou hlasovací silou disponují i Evropané, kteří ale podle agentury Reuters Trumpovu volbu pravděpodobně blokovat nebudou. Evropa tradičně navrhuje vedení sesterské organizace SB - Mezinárodního měnového fondu (MMF). V poslední době je ale tato praxe kritizována.Navržení Malpasse signalizuje, že Trumpova vláda chce mít SB pevněji v rukou. Malpass v roce 2017 kritizoval SB, Mezinárodní měnový fond a další multilaterální instituce. V posledních dvou letech také tlačil na to, aby SB zastavila poskytování půjček Číně, kterou považuje pro takovou pomoc za příliš bohatou. Čína je třetím největším akcionářem SB za Japonskem, na hlasovacích právech má podíl 4,5 procenta.USA a Čína spolu vedou obchodní válku. Malpass bude členem delegace, která odcestuje příští týden do Číny konflikt zažehnat a vyjednat novou obchodní dohodu.