Finanční trhy nevypadají na počátku roku tak špatně jako vloni (Ozvěny trhu)

Na rok 2018 nebudou investoři vzpomínat zrovna v dobrém. Těžko se jim totiž hledalo aktivum, které si za celý rok připsalo pozitivní výsledek. Pod tlakem byly akciové trhy, komodity či euro. Za vítěze lze pokládat aktiva bezpečného přístavu, jako je americký dolar či kvalitní státní dluhopisy.

Zvýšená volatilita na trzích byla důsledkem narůstajících nejistot na globální úrovni. Postupně zesilovaly obchodní války mezi USA a jejich obchodními partnery, primárně Čínou. Jistotu bychom marně hledali i v Evropě počínaje situací kolem brexitu, přes nepokoje ve Francii až po roztržky mezi italskou vládou a Bruselem ohledně rozpočtu na letošní rok. Německý automobilový průmysl pak doplatil na změnu homologací a nutnost nových certifikací u spalovacích motorů.

Ve světle výše uvedených faktorů a pokračujícího utahování měnové politiky ze strany americké centrální banky jsme v průběhu loňského roku pozorovali nárůst volatility na rozvíjejících se trzích, a to hlavně na měnách a státních dluhopisech. Akciové trhy a trhy rozvinutých zemích byly dotčeny pouze omezeně. A co je podstatné, začátek letošního roku je ve znamení určitého zklidnění situace zejména na akciových trzích. Výše diskutovaná rizika jsou do značné míry v cenách instrumentů na finančních trzích zakalkulovaná. A pokud se dále nebudou prohlubovat, investoři na tom nakonec mohou být letos lépe než vloni.

Nejistota a s ní spojená volatilita na finančních trzích ale vylekala centrální bankéře. Američtí, evropští i ti čeští budou utahování měnové politiky mnohem více zvažovat. A to je vlastně pro trhy dobrá zpráva.