Počasí ve světě: Na Británii se žene bouře. Bude mít sílu orkánu

Obyvatele Velké Británie ve středu vyděsila předpověď počasí. Udělali by nejlíp, kdyby se na příští čtyři dny zabarikádovali doma a zatloukli okna. Na ostrovy se totiž žene obří bouře, která dosáhne síly hurikánu.

Velká Británie se připravuje na nejhorší - v příštích dnech ji totiž čeká obří bouře. Úřady varují obyvatele, aby byli obzvlášť opatrní. Bouře s sebou přinese přívalové deště a vysoké riziko záplav.

Britští meteorologové zároveň vydali přísné varování přes silným větrem, který dosáhne rychlosti orkánu. Foukat bude rychlostí od 110 do 130 km/h! Očekávají se tudíž rozsáhlé výpadky elektřiny a vážné dopravní komplikace. Chystáte-li se v následujících dnech vycestovat na britské ostrovy, měli byste rvzít v úvahu možnost zrušení letů.

"Velmi silný vítr zasáhne většinu území Británie a výrazně naruší dopravu. Je tu také šance masivních záplav, které mohou ohrozit životy lidí," uvedla britská meteorologická služba.

Bouře na ostrovech vypukne v noci ze středy na čtvrtek a nejsilnější by měla být během pátku. Potrvá až do sobotního večera. V polovině února se pak do Británie vrátí chladné počasí - Valentýn bude ozvlášt mrazivý. Podle meteorologů by měl být nejstudenější za posledních devět let. Příroda se v Británii doslova zbláznila!