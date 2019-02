MONETA Money Bank (Koupit, 12m cíl = 93 CZK) - Překonání guidance a vyšší než očekávaná dividenda (Komentář k výsledkům)

Hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál, potažmo za celý loňský rok hodnotíme pozitivně. Moneta poměrně výrazně předčila naše i tržní očekávání a management s rezervou naplnil svůj několikrát zvyšovaný výhled. Překvapivě vysoký je i návrh dividendy, který činí 6,15 CZK na akcii a odpovídá dividendovému výplatnímu poměru téměř 75 %.

Fakta a události: (1) Ve čtvrtém kvartále loňského roku Moneta zaznamenala opětovně vysoký meziroční růst poskytnutých úvěrů v retailovém i korporátním segmentu, a to o 19,8 % na 77,7 mld. CZK, respektive o 5,8 % na 66,5 mld. CZK. Úvěrová aktivita v retailovém segmentu byla více jak dvakrát rychlejší než v případě celého trhu, v komerčním segmentu pak kopírovala tržní vývoj. Celkové poskytnuté úvěry ve Q4 18 vzrostly o 12,9 %, zatímco celý trh rostl o 7 %. Výrazně se zvýšil podíl úvěrů poskytnutých on-line. Za celý loňský rok bylo zhruba o každý třetí spotřebitelský úvěr požádáno přes aplikaci Smart Banka a internetové bankovnictví, zatímco o rok dříve to byla méně jak pětina. V segmentu malých a středních podniků je trend obdobný (23 % v roce 2018 vs. 15 % v roce 2017). (2) Čistý úrokový výnos vzrostl o 6,9 % na 1,972 mld. CZK. Čistá úroková marže ve čtvrtém kvartále stagnovala na předchozích 4,1 %, v meziročním srovnání je ale již o 0,1 pb vyšší. Zvyšování úrokových sazeb by ji mělo podpořit v dalším růstu, na druhou stranu rychle rostoucí objem poskytnutých úvěrů bude její vzestup limitovat. Výnos celého úvěrového portfolia se stabilizoval na 5,5 % díky přeceňování komerčních úvěrů, jejichž výnos vzrostl na 3,8 % z 3,4 % o rok dříve. Výnos retailového portfolia dál klesl na 7,0 % (8,5 % před rokem), což bylo mimo jiné důsledkem změny jeho struktury ve prospěch zajištěných úvěrů. (3) Čistý výnos z poplatků předčil naše i tržní očekávání vůbec nejvíce, když meziročně stagnoval na 540 mil. CZK. Propady poplatků z depozitních a úvěrových produktů a sankčních poplatků se daří bance téměř zcela kompenzovat rostoucími výnosy z poplatků za zprostředkování pojištění, z prodeje a správy investičních fondů a uskutečněných transakcí. (4) Provozní náklady meziročně klesly o 7,0 %. Bance se podařilo dále snižovat personální a administrativní náklady, což více než kompenzovalo nárůst odpisů dlouhodobého majetku. Poměr nákladů k výnosům dosáhl 52,6 oproti 57,8 % ve Q4 17. (5) Poměr úvěrů v selhání oproti celkovému portfoliu dále klesl na 2,8 % vs. 4,1 % před rokem. Čistý zisk dosáhl za Q4 18 výše 837 mil. CZK a předčil tak očekávání o 8 %.

Celoroční výsledky a výhled na letošní rok: Management naplnil své cíle stanovené ve své několikrát revidované guidance. V duchu zveřejněných čísel je pro nás mírným zklamáním představený výhled na letošní rok. Celkové provozní výnosy by měly dosáhnout minimálně 10,3 mld. CZK oproti 10,2 mld. CZK za rok 2018 (náš odhad 10,4 mld. CZK). Čistý zisk je managementem odhadovaný v minimální výši 3,7 mld. CZK oproti 4,2 mld. CZK za loňský rok(náš odhad 3,9 mld. CZK). Odhadovaný pokles čistého zisku je dán prodejem nesplácených úvěrů, jejichž dopad by měl být letos zhruba třetinový ve srovnání s loňským rokem. Nicméně z minulosti víme, že management na začátku roku je vždy velmi opatrný a že v průběhu roku svoji guidance vylepšoval.

Dividendová politika: Management navrhl vyplatit dividendu ve výši 6,15 CZK na akcii, což představuje dividendový výplatní poměr téměř 75 %. Pozitivem je, že s výplatním poměrem na úrovni 75 % počítá i ve střednědobém horizontu, zatímco doposud držel politiku vyplácet minimálně 70 % čistého zisku. K vyšší distribuci pomohla optimalizace kapitálu v oblasti zajištěných úvěrů.

Akvizice Air Bank a Home Credit: Žádné nové detailní informace zveřejněny nebyly. CEO Tomáš Spurný uvedl, že v současné době stále probíhají jednání. Nicméně z dotazů na konferenčním hovoru vyplynulo, že Moneta nebude požadovat vzdání se přednostních práv na úpis nového kapitálu, což považujeme za příznivou zprávu pro stávající akcionáře. Nadále se dojednávají finanční podmínky transakce, jak z pohledu celkové ceny, tak i z pohledu zdroje financování. Finální návrh podmínekcelé transakce bude managementem a dozorčí radou schvalován v druhém březnovém týdnu. Valná hromada, která bude navrhovanou akvizici schvalovat, se uskuteční v druhé polovině dubna.

Potenciální dopad na cílovou cenu a doporučení: Zveřejněná čísla za loňský rok předčila naše očekávání. Společně s návrhem dividendy, upraveným dividendovým výplatním poměrem a změnou oznámených podmínek chystané transakce je hodnotíme příznivě a měly by vytvářet podporu pro růst ceny akcií. Přesto ale chystaná akvizice přináší mnoho otazníků a jasněji by mělo být nejpozději v polovině března. Aktuální tržní cenu považujeme nadále za podhodnocenou, a proto stále držíme naše nákupní doporučení s cílovou cenou 93 CZK v platnosti.

Rizika: Nejaktuálnějším rizikem jsou podmínky chystané akvizice. Vzhledem k panujícím nejasnostem tak mají potenciál ovlivnit cenu akcií oběma směry. My věříme, že nakonec budou pro stávající akcionáře příznivější, což by se mělo odrazit v jejich růstu. Z pohledu hospodaření se jako nejzásadnější riziko jeví výrazné a rychlé ochlazení tuzemské ekonomiky s následným snižováním úrokových sazeb, které by mělo negativní dopad na úvěrovou aktivitu a úrokové marže banky.

Očekávané události: Ve druhém březnovém týdnu by měly být známy finální podmínky chystané transakce. Ve druhé polovině dubna se uskuteční valná hromada. Výsledky hospodaření za Q1 19 budou oznámeny 2. května.