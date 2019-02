GDPR a české zdravotnictví: k lepší efektivitě výměny informací chybí jednotná zabezpečená elektronická komunikační platforma

České nemocnice se s požadavky GDPR vypořádaly úspěšně. Českému zdravotnictví ale podle Ondřeje Lešetického z institutu CEMI chybí jednotná robustní elektronická komunikační platforma, která by všechny subjekty propojovala. Komunikace se v praxi zatím rozpadá na použití dílčích řešení.

GDPR není neočekávanou revoluční změnou, která by v českém zdravotnictví způsobovala velké problémy. I tak ale jde o celosvětově nejpřísnější normu na ochranu osobních údajů v druhém největším globálním ekonomickém prostoru. „GDPR je krokem správným směrem a ve zdravotnictví ještě více, protože v tomto oboru se zpracovává velké množství osobních údajů týkajících se zdravotního stavu jedinců. Tyto údaje by měly být pochopitelně velmi dobře zabezpečené,“ uvádí Ondřej Lešetický, který na institutu CEMI vyučuje management informací ve zdravotnictví. K implementaci požadavků GDPR v českém zdravotnictví dodává: „Většina českých nemocnic se na GDPR včas připravovala, a informace adekvátně zabezpečila. K lepší funkčnosti celého systému by ale pomohla jednotná elektronická komunikační platforma, která bohužel chybí.“

Velmi důležité je, aby změny zaváděné kvůli GDPR neměly negativní dopady na efektivitu poskytnutí a celkovou úroveň kvality zdravotní péče. „GDPR by mělo zdravotnický systém spíše kultivovat. Rozhodně by nemělo způsobovat překážky, kvůli kterým bude výměna informací mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními zadrhávat. V současné době je nejdůležitější dostat problematiku osobních údajů do vnitřní kultury zdravotnických organizací,“ dodává Ondřej Lešetický.