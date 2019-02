AAA Auto: Nabídka inzerovaných vozů na českém trhu překonala v lednu hranici 100 000

V prvním měsíci letošního roku bylo na trhu ojetin nabízeno 106 035 automobilů, jejichž cena se pohybovala nejčastěji okolo 139 000 Kč a 40 % z nich bylo z dovozu. Nabídka zahraničních automobilů ovlivňuje celkově stáří automobilů a jejich nájezd, které opět mírně vzrostly oproti předchozímu měsíci. Stáří inzerovaných vozů mírně vzrostlo na 9,6 roku jejich nájezd činil nejčastěji 154 506 km. Nejen s těmito daty přišlo AAA AUTO, které kontinuálně monitoruje trh ojetých automobilů po celé střední Evropě.

Zatím, co během prosince si čeští zákazníci mohli vybírat z 97 271 ojetých automobilů, právě skončený leden nabídl českým řidičům 106 035 vozů. Jedná se tak o 9 % nárůst nabídky. „Nabídka ojetých automobilů zaznamenala výrazné oživení, i když do velké míry i díky rizikovým automobilům z dovozu. Se zvyšujícím se počtem dovezených ojetin se mírně zvýšilo i stáří ojetin na 9,6 let a počet najetých kilometrů na 154 506. Prodejci dovážených automobilů často narážejí na nízkou poptávku, která je u českého zákazníka stále více na straně automobilů s tuzemským původem, kdy si mohou bezpečně ověřit historii vozu a nenaletět tak zdánlivě výhodné nabídce u dovozového auta,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, která provozuje síť autocenter AAA AUTO. Nejvíce automobilů bylo tradičně nabízeno v Praze (26 521), nejméně v Karlovarském kraji (2 654).

Cena inzerovaných automobilů je v posledních měsících v zásadě stabilní. Ve srovnání s prosincem jen mírně klesla na nejčastější hodnotu 139 000 korun. Z aktuálně inzerovaných vozů jich 62,5 % tvořily automobily poháněné dieselovým agregátem, což dlouhodobě nekoresponduje s reálnou poptávkou, která je spíše na straně benzínových automobilů. V nabídce se začínají stále více prosazovat i alternativní paliva, podíl takových vozů se za poslední měsíc zvýšil o 19,6 %.

Pomyslný žebříček nejvíce nabízených modelů zůstal tentokrát beze změn. První dvě místa opět opanovaly modely Škoda Octavia na prvním a Škoda Fabia na druhém místě, následovány vozy Volkswagenem Passat, Golf a Škoda Superb. Šestou, respektive osmou příčku obhájila značka Ford s modely Focus a Mondeo. Na sedmé pozici zůstalo BMW 3. Delší varianta tohoto vozu, BMW 5, uzavřelo lednový žebříček TOP 10 za Škodou Rapid.