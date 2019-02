SoftBank chce odkoupit 112 miliónů vlastních akcií za 5,5 mld. USD. Provozní zisk stoupl o 60%

Japonská SoftBank Group oznámila, že hodlá do konce tohoto roku odkoupit z trhu až 112 miliónů vlastních akcií respektive 10,3% volných akcií a počítá pro to s výdajem cca 5,5 mld. USD SoftBank oznámila také růst provozního zisku ve 4Q o 60% na 438,3 mld. JPY = cca 3,99 mld. USD SoftBank také oznámila, že její Vision Fund ve 4Q loňského roku využil silného propadu trhů v samotním závěru roku a do 49 firem investoval celkem 45,5 mld. USD SoftBank se dlouhodobě a výrazně angažuje v projektech sdílené mobility. Akcie SoftBank v tomto roce rostou o 16%, ale i tak jsou 26% pod maximem z loňského září.