Praktiky „šmejdů“ mezi realitními makléři, na které si dejte pozor

V Česku působí více než čtrnáct tisíc realitních makléřů, mezi nimi samozřejmě tisíce profesionálů, kteří vykonávají svoji práci poctivě. Bohužel se ale pořád najdou i jedinci, kteří pracují neeticky a používají zavádějící a lživé formy nátlaku. Na jaké jejich praktiky byste si měli dát pozor? Varuje před nimi zakladatel realitní kanceláře Qara Michal Souček:

Lístečky ve schránkách

Většina z nás už někdy našla ve schránce lísteček typu „Hledám byt v této lokalitě“, „Doktor s hotovostí koupí byt v této čtvrti”, „Advokát hledá dům pro svoji rodinu“. Prakticky vždy se za nimi skrývají realitní makléři. Na prohlídku pak přijde makléř s kolegou nebo kamarádem, který se vydává za zájemce. Prodávající pak pod dojmem úspěšné prohlídky podepíše s makléřem exkluzivní smlouvu. Jenže údajný vážný zájemce si pak samozřejmě o několik dní později koupi rozmyslí.

Výkup nemovitostí ze strany realitních kanceláří

Některé realitní kanceláře nabízejí prodávajícím, že od nich nemovitost vykoupí samy a peníze jim složí takříkajíc „na dřevo“. Na tuto zdánlivě výhodnou nabídku si ale dejte velký pozor. Bývá podhodnocena až o desítky procent, takže se prodávajícímu nevyplatí, ani když je ve velké časové tísni. Makléř by se měl nemovitost snažit prodat za co nejvyšší cenu, aby to bylo výhodné pro klienta, nikoliv cenu srážet ve prospěch vlastní realitní kanceláře. Ta pak vykoupený byt opraví a s velkou přirážkou prodá.

Zrovna nedávno se stal ve středních Čechách případ, kdy jedna velká realitní kancelář uzavřela smlouvu na exkluzivní prodej nemovitosti, ale šest týdnů ani nedala inzeráty na realitní servery. Kdyby nezakročila makléřka z Qary, majitelce v časové tísni už téměř nezbývalo nic jiného než byt nevýhodně prodat přímo původní realitce.

Háčky ve smlouvách

Častým kamenem úrazu bývají také smlouvy. U běžných nemovitostí určitě nepodepisujte makléři exkluzivitu na déle než půl roku. Když budete s jeho prací spokojeni, můžete lhůtu vždy prodloužit a alespoň na něj budete mít páku. Dále je důležité, aby byla ve smlouvě zachována vyváženost mezi prodávajícím a kupujícím. Běžná bývá nevratná rezervační záloha, ale obdobná sankce by ve smlouvě měla být nastavena i pro prodávajícího, když si prodej rozmyslí.

Velkým problémem bývá i úschova peněz přímo na účtu realitní kanceláře. Do s.r.o. s minimální hodnotou pak posíláte milionové částky, které některé realitní kanceláře protiprávně používají na vlastní provoz. Určitě lze místo toho velmi doporučit notářskou, advokátní nebo bankovní úschovu.

„S námi neplatíte provizi“

Obvyklá finta, kdy někteří makléři tvrdí, že prodávajícího nebudou jejich služby nic stát. Provizi prý zaplatí kupující, se kterým makléř podepisuje zprostředkovatelskou smlouvu. Technicky tomu tak možná je, ale prodávajícího to ve finále vyjde úplně stejně. Realitní makléř totiž stlačí cenu uměle dolů, aby si k ní mohl připočítat svoji odměnu, a nemovitost se i tak prodala za standardní tržní cenu. Makléř má tendenci vždy kopat za toho, s kým má podepsanou smlouvu, což je v tomto případě kupující. Navíc kvalitní služba prostě nemůže být zdarma.