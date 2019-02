Středeční obchodní seance 6. 2. 2019

Středa 6. 2. 2019 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,68 %), S&P500 (+0,47 %) a NASDAQ (+0,74 %).

Evropa: DAX (+1,71 %), FTSE 100 (+2,04 %), CAC40 (+1,66 %).

Čína: Hang Seng (+0,21 %), Japonsko: Nikkei 225 (+0,14 %).

Makroekonomický kalendář

Chinese New Year Eve – Markets Closed

DE: (08:00) – Průmyslové objednávky (prosinec)

USA: (14:30) – HDP za 4Q 2018

USA: (14:30) – Obchodní bilance (listopad)

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: +2,514 M, min. +2,098 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. +2,179 M, min. +0,919 M

Zámořské akciové trhy během úterní pod vlnou dalších hospodářských výsledků nadále posilovaly. Dařilo se zejména sektoru technologií a spotřebního zboží. Posilovaly akcie amerického výrobce letadel Boeing (+3,32 %), který oznámil, že investoval významnou částku do firmy, která vyvíjí nadzvukové obchodní letadlo.

Brexit

Britská premiérka Theresa May v projevu v Belfastu ujistila, že chce zabránit vzniku tvrdé hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, zároveň si ale nepřeje ani vztyčení hranice mezi Severním Irskem a ostatními částmi Spojeného království. Takto obhajovala takzvanou irskou pojistku, která má vytvoření tvrdé hranice na Irském ostrově po britském odchodu z Evropské unie zabránit. Podle zdrojů členové britské vlády také tajně jednali o plánech na odložení odchodu Británie z Evropské unie o osm týdnů. Premiérka Theresa May přitom dlouhodobě odmítá odložit termín brexitu, který je nyní stanoven na 29. března.

Donald Trump - Trump v Kongresu vyzval k národní jednotě a ochraně hranic

Americký prezident v poselství o stavu unie vyzval k jednotě hluboce rozdělený americký národ, který podle kritiků polarizoval sám svou agresivní politikou. V téměř půldruhahodinovém projevu předneseném v Kongresu podle očekávání vyzval ke stavbě zdi na hranicích s Mexikem, která má podle něj zemi ochránit před zločinci a drogovou epidemií. Zatímco republikánští členové Kongresu jeho projev vítali opakovanými ovacemi, na straně demokratů často panovalo hrobové ticho. Trump poukázal na úspěchy americké ekonomiky a poznamenal, že "jsme teprve začali". Rychlost ekonomického růstu USA je podle něj dvojnásobná ve srovnání s dobou jeho příchodu do Bílého domu. Zdůraznil zejména význam nedávné daňové reformy, výrazné omezení státní regulace a nárůst pracovních příležitostí.

Dnes se dočkáme dalších hospodářských výsledků nejen z USA, ale i Evropy. Za makrodata bude zveřejněna týdenní změna zásob americké ropy dle institutu API. Amerika zveřejní statistiku HDP a evropské trhy přinesou report německých průmyslových objednávek.

Výsledková sezóna 4Q 2018 – Central European Media (CETV), DHT Holdings Inc (DHT), Daimler (DAI), FireEye (FEYE), Fox Inc (FOX), Twenty-First Century Fox A (FOXA), General Motors (GM), GoPro Inc (GPRO), MetLife (MET), NewYork Times (NYT), OMV AG (OMV), Spotify Tech (SPOT), TomTom (TOM2), Toyota Motor (TM).