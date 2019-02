Ranní glosa: Potvrdí nové zakázky další zpomalení růstu české ekonomiky

Už zítra bude bankovní rada ČNB na svém prvním zasedání v letošním roce rozhodovat o (ne)zvýšení úrokových sazeb . Bude mít k dispozici novou prognózu, která bude snad o něco realističtější než ty předchozí super optimistické a navíc ještě dnes dostane k dispozici novou várku dat z české ekonomiky uzavírající předchozí rok. Čekají nás totiž poslední statistiky z průmyslu , stavebnictví a zahraničního obchodu , které nejspíše znovu potvrdí trend zpomalování růstu tuzemského hospodářství. To by mělo podpořit názor některých centrálních bankéřů citlivých na vnější rizika, kteří jsou ochotni v současné nejisté době dokonce přimhouřit oko nad stále neposilující korunou . Mohlo by tak přestat dosavadní a osvědčené rozhodovací schéma „čím (oproti prognóze) slabší koruna , tím vyšší sazby“.Právě horší výsledky ekonomiky a především její zhoršené vyhlídky by měly zafungovat jako brzda v tzv. normalizaci úrokových sazeb , s níž ČNB doposud počítala. A dnešní čísla na tom nejspíše nic nezmění. Je totiž stále méně pravděpodobné, že by tuzemský průmysl mohl zůstat naprosto imunní vůči slábnoucí zahraniční poptávce v Německu a dalších evropských zemích, zvlášť když už několik posledních indexů nákupních manažerů (PMI) naznačovalo, že manažeři v tomto odvětví očekávají pokles dosavadního – už tak slabšího – tempa výroby. A potvrdit tento nový trend by měly i statistiky nových zakázek, které indikují vývoj v tomto největším tuzemském odvětví na dalších zhruba šest měsíců. Je to vlastně až nevídané, jak dobře si tuzemský průmysl téměř do konce loňského roku vedl ve srovnání s vývojem v největších evropských ekonomikách. Pozornost v těchto dvou dnech by proto neměla směřovat jen na samotný výsledek zítřejšího jednání bankovní rady, na její novou – zřejmě méně optimistickou – prognózu a změněnou rétoriku centrálních bankéřů, ale i na dnešní statistiky nových objednávek v průmyslu a ve stavebnictví. S velkou pravděpodobností totiž naznačí, jak svižně vstoupila česká ekonomika do nového roku. A nebude to zřejmě příliš optimistické čtení.