Velký zákaz levných výrobků ve Francii, minimální marže 10%. Zvažuje se to i v Česku

Ve Francii od února platí nový zákon, který obchodům nařizuje povinnou 10% marži pro některé výrobky. Francouzská vláda tím chce pomoci menším podnikům, hrozí ale, že nárůst cen vyvolá další bouřlivé demonstrace. Zákon je předmětem diskuzí i v českém prostředí. Přijdeme také o levné výrobky?

Ve Francii od února začíná platit nový zákon, který nařizuje povinnou přirážku u některých výrobků. Francouzská vláda tak zachází na hodně tenký led. Po zdražování paliva, které doprovázely masivní a násilné protesty, přijde také nárůst cen potravin a nápojů. Informoval o tom britský deník BBC.

Na seznamu oblíbených výrobků, kterých se nový zákon týká, je například plísňový sýr Président, bílé jogurty Danone, káva Carte Noire, cereálie Chocapic od Nestlé, Nutella, špagety Panzani, Coca Cola nebo tuňák Petit Navire. Desetiprocentní marže obchodům uděluje povinnost prodávat tyto výrobky s minimálním ziskem 10 %.

Některé obchodní řetězce totiž prodávaly výrobky za cenu jejich výrobních nákladů, někdy dokonce i za nižší cenu. Díky obrovským obratům si to mohly dovolit, aniž by zkrachovaly - malé obchody jim ale nebyly schopné v této cenové válce konkurovat.

Francouzská vláda proto chtěla vyjít vstříc menším obchodům a producentům. Podle francouzské organizace na ochranu práv spotřebitelů ale tento zákon poškodí zejména spotřebitele. "Na zdražování nejvíc doplatí lidé s nejnižšími příjmy a malou kupní silou," uvedl jeden z analytiků organizace Mathieu Escot.

Celkově se bude zdražovat průměrně o 6,3 % - vždy záleží na tom, jak moc nízké ceny jednotlivých výrobků byly. "Cílem je prodávat zemědělské produkty za ceny, které odpovídají jejich hodnotě," uvedl francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume. Dodal, že masa a ryb se zdražování netýká.

Téma povinné přirážky, která by zabránila supermarketům prodávat levné výrobky, se nevyhlo ani českému prostředí. Čeští zemědělci začali v loňském roce prosazovat minimální marži po vzoru francouzského návrhu, která by jim zajistila pevnější (a zejména vyšší) ceny jejich produktů v obchodech. Tehdejší ministr zemědělství v demisi Jiří Milek s připravovaným francouzským zákonem sympatizoval.

Současný ministr zemědělství Miroslav Toman téma marží, slevových akcí a prodeje se ztrátou s obchodními řetězci řeší už od listopadu loňského roku. "Francouzský zákon je pro nás zajímavý a bude minimálně sloužit pro inspiraci při diskusích k nalezení národního řešení problematiky," napsal pro TN.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza však přijetí takového zákona v Česku nepřipouští. "Způsobilo by to obrovské politické napětí, na tohle si vláda netroufne. Znamenalo by to značný nárůst cen, což by lidé nesli špatně. Něco takového nemůže projít," řekl pro TN.cz Prouza.