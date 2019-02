Summary: Pandora reaguje na výsledky agresivním růstem

EVROPA:



Pandora 4Q18





Výrobce bižuterie prezentoval překvapivě dobré kvartální výsledky, které však dle našeho názoru(tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok). Tržby samotné rostly v posledním kvartálu roku o 4 % yoy na 7,9 mld. DKK při konsensu na úrovni 7,8 mld. DKK. Nicméně z pohledu like-for-like sales se díváme na, což znamená, že společnost financuje růst především otevíráním nových prodejen, zatímco ty stávající nejsou schopny nalákat nové zákazníky. Poklesy byly nejmarkantnější na evropských trzích (UK -8 % yoy, Francie -13 % yoy), zatímco USA víceméně stagnovaly. Musíme však uznat, že se dobře vedlo Číně, kde like-for-like sales vykázaly 4% yoy zlepšení. Pochválit musíme také online prodeje a jejich 24% yoy růst tržeb.. Tržby by měly sklouznout o jedno až pět procent, like-for-like sales zase o 4 až 6 % a provozní marže ubere z 28 % na 26 až 28 %. Konsensus trhu je v případě celkových tržeb nastaven na 0,5% pokles a provozní marži kolem 25 %. Akcie Pandora mají tendenci agresivně reagovat na zveřejněná čísla. Nejinak je tomu i teď a zřejmě kvůli dost nízké valuaci posilují skokově o 18 %.Dnešní výsledky Intesa jsou. Z pohledu nákladů si management může pogratulovat k úspěšnému osekání jak provozních položek (-4 % yoy), tak vytvářených rezerv (-40 % yoy). V obou případech bylo dosaženo shody s tržním konsensem. Horší to však bylo u tržeb, které utrpěly poklesem čistého úrokového výnosu (-5 % yoy vinou), příjmů z poplatků (-10 % yoy) a také poklesem příjmů investiční divize (-50 % yoy). Celkové tržby kvůli tomu sklouzly meziročně o 10 %, zatímco trh očekával -3 % yoy.Čištění rozvahy od toxických aktiv však. Poměr klasifikovaných úvěrů k jejich celkovému objemu se dostal na 5,1 %, což odpovídá meziročnímu poklesu o 2,7 p.b. Kapitálová přiměřenost vyjádřená ukazatelem CET1především vinou úpravy goodwill, přecenění úvěrů a také přijetím účetních pravidel IFRS 9. Ukazatel se nicméně pořád nachází pohodlně nad doporučovanou regulatorní hranicí a zároveň se řadí mezi evropské špičky. Akcie Intesa ztratily po výsledcích většinu dnešního zisku.(Investiční tipy)Mateřská společnost Google zaknihovala čisté tržby ve výši 31,8 mld. USD (+23 % yoy), přičemž tržní konsensus byl nastaven o 500 mil. USD níž. Traffic acquisition costs, což jsou poplatky partnerským webům a distribučním zařízením,a management tak splnil svůj slib dostat tuto metriku zpátky pod kontrolu (3Q18 +20 % yoy; 2Q18 +25 % yoy). Překvapil tím i trh, což byl jeden z důvodů, proč čisté tržby překonaly predikce., pod kterou se shromažďují nové aktivity Google jako například cloud nebo chytrá zařízení pro domácnost Nest. Náklady Other Cost of Revenue nabobtnaly o 35 % yoy na 10,5 mld. USD , zatímco trh očekával jen 9,9 mld. USD . Nemilé překvapení se konalo i u provozních nákladů (13,2 mld. USD proti konsensu 12,8 mld. USD ) a proto musely čistý zisk na akcii nakonec. Započítáme-li i jednorázové položky, tak při hodnotě 12,8 USD překonal konsensus o téměř 2 USD Nyní si ještě rozebereme metriky, které ovlivnily růst tržeb. Příjem z reklamy rostl nejrychleji na vlastních webech Google, a to o 22 % yoy.(tzv. paid clicks), které se dostává k 66% yoy růstu (3Q18 +62 % yoy; 2Q18 +58 % yoy). Naproti tomu se cena za doručenou reklamu (tzv. cost -per-click) drží 30% yoy poklesu, avšak. Partnerské weby, které poskytují reklamní prostor, momentálně vykazují podobný trend. Zatímco růst objemu doručené reklamy (v tomto případě Impressions) akceleruje na +7 % yoy (3Q18 +1 % yoy; 2Q18 +1 % yoy), tak cena doručené reklamy zpomaluje svůj růst na +5 % yoy. Divize Other, jejíž podstatnou část tvoří příjmy z cloudového byznysu Google Cloud Platform a G Suite,Potřebu investic do rozvoje nových aktivit (např. zmiňovaný cloud) potvrzují i kapitálové výdaje, kterépři konsensu 5,5 mld. USD . Rostoucí náklady jsou ostatně hlavním důvodem, proč akcie po uveřejnění výsledků klesají. Osobně nám prostředky investované v zájmu příštího rozvoje nevadí, ocenili bychom však. Pořád můžeme jen hádat, jakou část růstu má na svědomí cloud (a jak si stojí ve srovnání s Amazon a Microsoft?) a jakou část chytrá zařízení pro domácnost Nest. Při 20% podílu na čistých tržbách se už rozhodně nejedná o nemateriální položku. Akcie Googlu klesají o 1 %.