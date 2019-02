Kam zmizely problémy Evropy?

Jeden z největších problému Evropy v roce 2018 byl italský rozpočet a zadlužení italské vlády. Při pohledu na vývoj finančních trhů v Evropě se zdá, že největší problém Evropy někam zmizel. Alespoň tak lze usuzovat z vývoje italských akcií a dluhopisů, které na tom nejsou od začátku roku nijak zle. Hrozba z Itálie je však stále reálná a může vyvolat paniku napříč finančním sektorem v Evropě. Nejnebezpečnější veřejný dluh v hodnotě 1,5 bilionu euro je koncentrován v italských bankách v Římě a Miláně. Dluh země již přerostl 132% ročního HDP.

Největším rizikem je obrovská expozice evropských bank jako věřitelů. Hlavní banky v Evropě drží více než 425 mld. eur italského dluhu. Ačkoliv italská ekonomika ve čtvrtém kvartále minulého roku vykázala známky recese, trhy jsou stále relativně v klidu. Rozpory mezi italskou vládou a EK však minulý rok na podzim ukázaly, jak rychle se může sentiment na trzích změnit. Pokud by se trhy řídily podle aktuálního fundamentu, již dávno by se otočily směrem na jih, a kdo ví kdy čekat první vlnu výprodejů. Frankfurt a Evropská centrální banka byla v posledních letech jediným čistým kupujícím italských vládních dluhopisů. Bezesporu by Itálii pomohla další vlna kvantitativního uvolňování, jenže sytém na drogách, kdy ECB pumpovala miliardy eur do ekonomiky, Itálii nepomohl ani předtím, tak proč by měl pomoct nyní. Nicméně na posledním zasedání centrální banky Mario Draghi (rozený v Itálii) nevyloučil ani tuto možnost pro záchranu Evropy.

Italská vláda začátkem roku zachránila, podle ní poslední problémový finanční dům, banku Carige. Banca Carige je desátou největší bankou v zemi, která se dostala do krize kvůli slabé ekonomice a špatným úvěrům. Pomoc italské vlády má umožnit bance stabilizovat a zbavit se problémových úvěrů. Italské banky jsou i tak stále velmi křehké. Počet špatných úvěrů zůstává vysoký, profitabilita nízká, státní dluh vysoký a kondice ekonomiky velmi špatná. Itálii reálně hrozí recese a dluhová spirála se pomalu začíná roztáčet a otázkou zůstává, zda se jí podaří zastavit.Je tedy zřejmé, že evropské problémy nikam nezmizely a možná napovídají, odkud by mohla přijít další krize. Největšímu riziku je vystaven bankovní systém, a to nejen v jihoevropských zemích. Francouzské banky jsou nejzranitelnější, pokud by došlo k výprodeji v Itálii, který by se rozšířil do evropského finančního systému. Dvě největší banky v zemi BNP Paribas a Credit Agricole drží obrovský objem italských aktiv. Konkrétně BNP Paribas drží více jak 132 mld. eur italských úvěrů. Italská populistická vláda, která je náchylná k neustálému boji s Evropskou unií, je právě to co dělá celou situaci ještě více riskantní. Sama potřebuje každý rok prodat více jak 400 mld. eur, aby se rozjetý italský vlak nevykolejil.