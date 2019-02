Průzkum: Moneta ve 4Q asi mírně snížila zisk, ale splnila celoroční cíl

Banka Moneta Money Bank pravděpodobně vykáže za čtvrté čtvrtletí pokles čistého zisku o 3 %, splní ale zřejmě svůj celoroční výhled.

Průměrný odhad pěti analytiků, kteří se zúčastnili průzkumu agentury Reuters, pro čistý zisk banky za kvartál od října do prosince činí 779,4 milionu Kč proti zisku 0,804 milionu ve stejném období roku 2017.

Pro celý loňský rok si Moneta kladla za cíl zisk ve výši nejméně 4,1 miliardy Kč a podle většiny respondentů v průzkumu jej dosáhla.

Bance by podle analytiků Bloombergu mohly pomoci stabilnější marže a více než 10% růst úvěrů. Mohla by oznámit i snížení nákladů na riziko pod 20 bodů, a to díky příznivému úvěrovému prostředí, které podporují nízká nezaměstnanost a rostoucí ekonomika.

Trhy budou také zajímat případné nové informace o chystané akvizici Air Bank ze skupiny Home Credit Petra Kellnera. Plánovaný obchod za 19,8 miliardy Kč banky oznámily v říjnu. V lednu pak Moneta uvedla, že se pokusí některé podmínky transakce znovu projednat.

Air Bank dnes oznámila, že v roce 2018 vykázala čistý zisk 1,4 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 139 %. Banka získala nové klienty a zvýšila objem poskytnutých úvěrů. Do ročního zisku se promítly také jednorázové dividendové příjmy z dceřiných společností.

Tabulka předpovědí výsledků banky za čtvrté čtvrtletí (údaje v miliardách Kč):

Akcie banky obchodované na pražské burze vyrostly letos do pondělí zatím o 6,9 %.