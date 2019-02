Kybernetická studená válka: Závod mezi USA a Čínou v internetu a umělé inteligenci

V příštích pěti letech by se mohly objevit dva internety – jeden řízený Čínou a druhý USA - předvídá fond s rizikovým kapitálem a přidává se tak k dalším, kteří tvrdí, že by k tomu mohlo dojít. Říká se tomu „splinternet“ a označuje tak budoucnost, ve které bude internet roztříštěný, řízený rozdílnými regulacemi a provozovaný různými službami.

Jednotná definice není stále jasná, ale podle jedné by mohly čínské a americké aplikace a služby dominovat polovině internetu. A právě to se diskutovalo na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu minulý měsíc. „Nebude to Čína a zbytek světa. Bude to Čína a země, které přijmou čínské aplikace, a země, které přijmou americké aplikaci,“ řekl v Davosu pro CNBC Kaifu Lee ze Sinovation Ventures.

„Zatímco čínské aplikace budou mít problém s nasazením v USA a Evropě a anglicky mluvících zemích, myslím si, že se rychle ujmou v Indii, jihovýchodní Asii, Jižní Americe, Středním východě a dokonce i trochu v Africe. Takže si myslím, že za pět let, pokud se podíváte na všechny lidi na světě, kteří mají telefon, a spočítáte, kolik je čínských aplikací a amerických aplikací, řekl bych, že to bude padesát na padesát,“ dodal Lee, který dříve pracoval jako šéf pro Čínu u Google.

Firmy jako Alibaba a Tencent skutečně své služby již rozšiřují v zahraničí a kupují či investují do firem napříč Asií. Například Alibaba vlastní majoritní podíl v jihovýchodně-asijském e-shopu Lazada, zatímco Tencent investuje do indonéské dopravní služby Go-Jek. Čínští technologičtí giganti se neustále snaží rozšířit své aktivity do zahraničí.

Čínský závod v umělé inteligenci

USA a Čína soupeří o dominanci nejen, když jde o internet, ale i v dalších s tím souvisejících technologiích, včetně 5G a umělé inteligence. Obzvlášť umělá inteligence je technologie, kterou mnozí považují za důležitou k podpoře budoucích průmyslových odvětví, a která bude částečně určovat způsob, jak bude internet v budoucnosti vypadat.

Umělá inteligence je široký pojem, který zahrnuje vývoj algoritmů schopných adaptace a učení, což by mohlo umožnit větší automatizaci mnoha úkolů. Umělá inteligence se může využít v mnoho průmyslových odvětví celosvětově.

Mnoho komentátorů naznačilo, že USA by mohly za Čínou zaostat. Jedním z nich je Fred Kempe, generální ředitel amerického think-tanku Atlantic Council, který pro CNBC řekl, že „Čína je na cestě převzít vedení nejvyšších úrovní umělé inteligence a že následky by mohly být historicky významné.“

Lee tvrdí, že momentálně jsou USA silnější ve výzkumu umělé inteligence, zatímco Čína jde dopředu ve skutečném zavádění technologií umělé inteligence. To by se ale brzy mohlo změnit. „(Čína) je zřejmě v některých oblastech před USA, v některých za, možná nastejno. Ale na současné trajektorii bude Čína za 5 let pravděpodobně před USA,“ řekl Lee.

„Čína má více dat, více uživatel, větší využití na počet dat. A vládní politika umělou inteligenci velice podporuje. To by mohlo způsobit, že Čína bude vést v implementaci umělé inteligence, navzdory tomu, že nebude ve vedení ve výzkumu umělé inteligence,“ dodal.

Vláda druhé největší ekonomiky světa zdůraznila vývoj umělé inteligence ve svém plánu „Made in China 2025“ (oficiální plán pro dominanci v mnohých oblastech technologií v budoucnosti). A v roce 2017 přišla s plány, které, jak doufá, ji učiní světovým lídrem umělé inteligence do roku 2030.

Jak USA, tak Čína jsou ve vývoji umělé inteligence agresivní a podle posledních zjištění tu je rozdíl v patentových žádostech mezi USA a Čínou. Studie WIPO publikovaná minulý týden zjistila, že IBM a Microsoft jsou dvě organizace na světě s největším počtem patentových žádostí spojených s umělou inteligencí. Ale co se týče výzkumných skupin a univerzit, drží čínské organizace 17 z 20 vrchních příček v celkovém množství patentových žádostí.

Zdroj: CNBC