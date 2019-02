Alphabet odhady překonal na zisku i tržbách, trhům se nelíbí rostoucí náklady

Mateřská společnost Google zaknihovala čisté tržby ve výši 31,8 mld. USD (+23 % yoy), přičemž tržní konsensus byl nastaven o 500 mil. USD níž. Traffic acquisition costs, což jsou poplatky partnerským webům a distribučním zařízením, rostly už jen o 15 % yoy a management tak splnil svůj slib dostat tuto metriku zpátky pod kontrolu (3Q18 +20 % yoy; 2Q18 +25 % yoy). Překvapil tím i trh, což byl jeden z důvodů, proč čisté tržby překonaly predikce. Problémy nastávají v případě variabilních nákladů divize Other, pod kterou se shromažďují nové aktivity Google jako například cloud nebo chytrá zařízení pro domácnost Nest. Náklady Other Cost of Revenue nabobtnaly o 35 % yoy na 10,5 mld. USD, zatímco trh očekával jen 9,9 mld. USD. Nemilé překvapení se konalo i u provozních nákladů (13,2 mld. USD proti konsensu 12,8 mld. USD) a proto musely čistý zisk na akcii nakonec zachraňovat neprovozní položky. Započítáme-li i jednorázové položky, tak při hodnotě 12,8 USD překonal konsensus o téměř 2 USD.

Nyní si ještě rozebereme metriky, které ovlivnily růst tržeb. Příjem z reklamy rostl nejrychleji na vlastních webech Google, a to o 22 % yoy. Příčinou je nadále akcelerující množství doručené reklamy (tzv. paid clicks), které se dostává k 66% yoy růstu (3Q18 +62 % yoy; 2Q18 +58 % yoy). Naproti tomu se cena za doručenou reklamu (tzv. cost-per-click) drží 30% yoy poklesu, avšak tempo propadu nikterak nezrychluje. Partnerské weby, které poskytují reklamní prostor, momentálně vykazují podobný trend. Zatímco růst objemu doručené reklamy (v tomto případě Impressions) akceleruje na +7 % yoy (3Q18 +1 % yoy; 2Q18 +1 % yoy), tak cena doručené reklamy zpomaluje svůj růst na +5 % yoy. Divize Other, jejíž podstatnou část tvoří příjmy z cloudového byznysu Google Cloud Platform a G Suite, drží nohu na plynu a svoje tržby posiluje o dalších 30 % yoy.

Potřebu investic do rozvoje nových aktivit (např. zmiňovaný cloud) potvrzují i kapitálové výdaje, které nabobtnaly o více než 60 % yoy na 7 mld. USD při konsensu 5,5 mld. USD. Rostoucí náklady jsou ostatně hlavním důvodem, proč akcie po uveřejnění výsledků klesají. Osobně nám prostředky investované v zájmu příštího rozvoje nevadí, ocenili bychom však trochu více transparentnosti v položce Other. Pořád můžeme jen hádat, jakou část růstu má na svědomí cloud (a jak si stojí ve srovnání s Amazon a Microsoft?) a jakou část chytrá zařízení pro domácnost Nest. Při 20% podílu na čistých tržbách se už rozhodně nejedná o nemateriální položku.

Akcie Googlu klesají o 2,5 %.