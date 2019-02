Mayová se vydala do Irska a požádala 54 nadnárodních firem, aby se přimluvily u EU kvůli kompromisu

Theresa May se vydala do Severního Irska, aby diskutovala podmínky Brexitu = irskou pojistku. A také požádala 54 nadnárodních firem, aby přesvědčily EU ke kompromisu ohledně irské pojistky. Tato výzva nese první ovoce: Británie sice Nissanu slíbila po referendu 80 milionů EUR, pokud zachová výrobu na britských ostrovech, ale o víkendu Nissan oznámil, že část britské produkce přesune do Japonska, částečně kvůli Brexitu.



David Navrátil

