Jak mohou účetní odhalit rizikového klienta?

Daňová trestná činnost je jedna z nejčastějších trestných činností v ČR. Ti, kdo ji mohou pomoci odhalit, jsou především účetní. V případě nestandardních kroků a podezřelých obchodů mají nejen morální, ale především zákonnou povinnost kontaktovat Finanční analytický úřad (FAÚ). Přesto u účetních často převládá pocit “nebýt udavačem”. Zároveň si mnoho účetních, kteří pracují jako OSVČ, povinnosti vyplývajících ze zákona 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a ze zákona o provádění mezinárodních sankcí (69/2006 Sb.) neuvědomují, nebo je dokonce neznají.

Certifikovaní účetní mají naopak dostatek informací, jak případným „alarmujícím“ situacím předcházet a jak následně postupovat. Komora certifikovaných účetních (KCÚ) je o této povinnosti pravidelně informuje, a to nejen formou seminářů a workshopů, které jsou organizovány společně s FAÚ. Už při samotném vstupu do Komory jsou noví členové seznámeni s etickým kodexem, který je pro ně závazný.

Samozřejmě se můžeme ptát, proč účetní nehlásí podezřelé aktivity, když je to vlastně jejich povinností, ale důvody jsou většinou stejné jako u jakéhokoliv jiného povolání:

jsou loajální ke svým klientům, ač tím v důsledku mohou ohrožovat i sami sebe,

pracují s těmi klienty, které si “sami” vyberou, tj. s poctivými,

mají obavy ze ztráty zakázky či obchodu

neznalost AML zákona a povinnosti, hlásit podezřelé obchody,

strach z úřadu FAU, který bude chtít nahlížet do účetních dat nebo zabavit hardware.

Bohužel se povinnosti vyplývající z AML zákona netýkají účetních, kteří jsou v pracovním poměru. To v současné době vytváří určitou nerovnost v rámci výkonu účetní profese. Vzniká totiž prostor, který může vést i k obcházení povinností, které jsou pro účetní (OSVČ) závazné. Tato situace není zákonně nijak upravena, což je špatně pro účetní i pro samotný stát.

“Ideální by bylo, kdyby existovala vhodná regulace účetní profese, která by jasně specifikovala jejich právní povinnosti. Účetní, kteří by podle ní jednali, by pomohli ekonomice odhalit nezákonné transakce. Ti, kteří by ji ignorovali, by čekal postih. Celkově by se tak pročistil trh od neprofesionálních účetních,“ říká Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Abyste jako účetní předešli případným nepříjemnostem, je důležité si před začátkem spolupráce klienta pečlivě zkontrolovat. A to nejen „face to face“, ale třeba i ofocením občanského průkazu či jiného ID dokladu. K ofocení samozřejmě potřebujete souhlas dané osoby s poskytnutím údajů. Zároveň byste měli od klienta obdržet uspokojující odpovědi na všechny nestandardní aktivity či transakce, které se vymykají předmětu činnosti jeho podnikání. Jen tak budete svou profesi vykonávat opravdu profesionálně.

Hlavní faktory, na něž by si účetní měli dát pozor:

vysoké příjmy a výdaje na bankovním účtu, které probíhají v hotovosti a bezprostředně po připsání prostředků, ačkoliv tomu neodpovídá sociální situaci jednatele,

neschopnost poskytnout součinnost při kontrole podkladů pro účetnictví,

majitel účtu je z rizikové destinace,

za jednatele jedná někdo jiný, případně je zřejmé, že jednatel společnosti není samostatně schopen vykonávat a řídit podnikatelskou činnost společnosti,

za klienta jednají zahraniční osoby, které nemají žádnou vazbu na ČR, a není zjevný důvod, proč chtějí podnikat v ČR,

vysoké osobní vklady hotovosti do společnosti nebo vysoké dary v hotovosti,

účetní případy neodpovídající předmětu činnost daňového subjektu,

úhrady za dodávky zboží a služeb v hotovosti od subjektů, které zjevně nemohou disponovat takovým objemem peněžních prostředků,

postupné rozpouštění nelegálně získaných peněz (např. vysoké obraty v restauracích nebo obchodech, v nichž na základě znalosti místních poměrů není velký provoz apod.),

činnost společnosti bez zaměstnanců, nebo bez provozního zázemí,

obchody se subjekty z tzv. daňových rájů nebo s nekontaktovatelnými subjekty,

skutečným majitelem společnosti je jiná osoba, než je uvedeno v obchodním rejstříku

Pokud účetní při spolupráci s klientem narazí na jakýkoliv z výše uvedených faktorů, nebo dokonce jejich kombinaci, měla by danou osobu nahlásit na FAÚ. Tato povinnost hlásit podezřelé aktivity je v české legislativě zanesena už více než deset let a je důležité o ní nejen vědět, ale také ji dodržovat.