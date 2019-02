Ferjenčík (Piráti): Vláda si výnosy EET vycucala z prstu

„Ministerstvo financí ČR vychází z teze, že zavedení EET má pozitivní vliv na výběr DPH . Tuto tezi ministerstvo dále nerozvádí, nedokazuje ani neodůvodňuje. Odhad výnosů EET pracuje s arbitrárně stanoveným koeficientem autonomního růstu inkasa DPH a zbytek prohlašuje za vliv EET. V případě, kdy by ministerstvo použilo jiný odůvodněný koeficient, vliv EET na výběr DPH by byl záporný a dosahoval by hodnot minus dvě miliardy korun . Při rozšíření vládou používané metodiky na výběr DPH celé ekonomice se vliv EET