Trump chce navrhnout do čela Světové banky Davida Malpasse

Americký prezident Donald Trump chce do čela Světové banky navrhnout vysokého úředníka ministerstva zahraničí USA Davida Malpasse (62). Informoval o tom server Politico s odvoláním na informované zdroje, podle kterých již Trumpova vláda o výběru informovala akcionáře SB. Mluvčí Bílého domu a ministerstva financí se ke zprávě odmítli vyjádřit.



Kandidatura Malpasse by měla být podle zdrojů oficiálně oznámena ve středu. Malpass je loajální k Trumpovi a k multilaterálním institucím se staví skepticky. SB za rok do konce června 2018 poskytla rozvojovým zemím téměř 64 miliard USD (1,4 bilionu Kč).





Podle evropských diplomatických zdrojů Trumpova vláda o svém plánu již informovala některé akcionáře a evropští akcionáři zřejmě jmenování Malpasse nezablokují. Nicméně Malpasse či jiného amerického kandidáta bude muset podpořit 12členná výkonná rada Světové banky. USA drží kontrolní podíl 16 procent na hlasovacích právech výkonné rady a tradičně vybírají šéfa SB, nicméně mohou se objevit i jiní vyzyvatelé.Dosavadní prezident SB Jim Yong Kim 1. února z funkce odstoupil, více než tři roky před vypršením mandátu. Důvodem byly rozdílné názory, než má současná americká vláda, na některá témata, především změny klimatu. Kim byl ve funkci druhé funkční období, poprvé ho v roce 2012 jmenoval předchozí prezident Barack Obama.Navržení Malpasse signalizuje, že Trumpova vláda chce mít SB pevněji v rukou. Malpass v roce 2017 kritizoval SB, Mezinárodní měnový fond a další multilaterální instituce. V posledních dvou letech také tlačil na to, aby SB zastavila poskytování půjček Číně, kterou považuje pro takovou pomoc za příliš bohatou. Čína je třetím největším akcionářem SB za Japonskem, na hlasovacích právech má podíl 4,5 procenta.SB přijímá nominace na funkci šéfa do 14. března. Rada může hlasovat až o třech kandidátech.Malpass byl ekonomickým poradcem Trumpa v době jeho volební kampaně v roce 2016. Za vlády Ronalda Reagana a George W. Bushe působil na ministerstvu financí a zahraničí a před kolapsem banky Bear Stearns and Co. v roce 2008 působil jako její hlavní ekonom.SB byla původně založena na pomoc zemím zasaženým druhou světovou válkou. V současnosti je její hlavní úlohou snižovat chudobu prostřednictvím půjček vládám nebo soukromým subjektům rozvojových a středně bohatých zemí. Kromě peněz poskytuje i technickou pomoc a poradenské služby. Banku vlastní členské země, podíly odpovídají hospodářské síle zemí.