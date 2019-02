Rozbřesk: Pro Bank of England je tvrdý brexit neřešitelnou úlohou

Bank of England varovala, že tvrdý brexit bez dohody může nastartovat v Británii podobně velké problémy jako velká finanční krize po pádu Lehman Brothers. Je zde ovšem jeden zásadní rozdíl. Nikdo neví, zda by brexit v takovém případě srazil primárně dolů britskou poptávku (investiční a spotřební výdaje - podobně jako v případě velké finanční krize) anebo nabídku (výpadky v nadnárodních produkčních řetězcích by snížily schopnost britské ekonomiky produkovat zboží a služby). Zdá se, že na tom vlastně nesejde. Ale to je omyl. Proti různým šokům nemůže centrální banka ani vláda nasadit stejnou medicínu.



Zatímco v případě propadu poptávky jde současně s HDP dolů i inflace a pro centrální banku není problém stimulovat ekonomiku nižšími sazbami (popřípadě agresivnějším QE), při nabídkovém šoku je situace zcela jiná. Ekonomika padá do recese, ale současně automaticky rostou inflační tlaky, protože se hospodářství pohybuje nad svými výrobními možnostmi. Měnová expanze nejenže nedokáže ekonomiku urychlit, ale centrální bankou urychlená inflace může být časem nebezpečná. Ta samá omezení platí pro rozpočtové injekce vlády - protože je kriticky zasažena schopnost ekonomiky produkovat, větší vládní výdaje hospodářství nezrychlí, ale pouze zvýší deficit vlády a prohloubí již tak vysoké schodky se zahraničím (běžného účtu). Sečteno, podtrženo, v případě nabídkového šoku je centrální banka i vláda do jisté míry bezmocná a musí se smířit s propadem ekonomiky, aby situaci neudělala ještě horší.



A právě v nejistotě spočívá hlavní problém Bank of England. Je sice připravena ekonomiku v případě tvrdého brexitu podpořit (podobně jako po referendu, kdy zvolnila poptávka), ale pravděpodobnost výrazného propadu nabídky tentokrát není vůbec malá. A co hůře, Bank of England to nebude v reálném čase v zásadě vůbec schopna vyhodnotit. Jaký šok převažuje (poptávka versus nabídka), bude moc odhadnout nejdříve se zpožděním několika měsíců na základě vývoje cen a využití výrobních kapacit. Tvrdý brexit ji tak může pěkně zamotat hlavu - jde o úlohu, která pro centrální bankéře nemá správné řešení…





TRHY



CZK a dluhopisy



Česká koruna relativně v klidu vyčkává na zasedání ČNB. V nejbližších dnech čekáme prosincové zpomalení průmyslu i maloobchodu a ve čtvrtek navíc zasedání ČNB beze změny sazeb (trhy očekávají). Celkově vzato by to měl být pro CZK spíše lehce negativní mix zpráv z domácí scény.



Zahraniční forex



Americký dolar při pondělním obchodování posiloval na dozvucích pozitivně přijatých pátečních makrodat z trhu práce a vyšším apetitu investorů po riziku. Vůči defenzivnějšímu japonskému jenu dolar posílil na pětitýdenní maximum. Posilování dolaru však během odpoledne zpomalila listopadová data o průmyslových objednávkách, která namísto očekávaného návratu k růstu nabídla další pokles.



Britská libra klesala k týdenním minimům na pokračujících nejasnostech ohledně odchodu Velké Británie z EU. Premiérka Mayová se setkala se zákonodárci ve snaze nabídnout EU alternativní řešení v otázce severoirské pojistky.



Dnes by se do hry měla dostat data za podnikatelskou náladu ve službách a to jak na evropské, tak především na americké straně. Uvidíme, zdali se těmto předstihovým ukazatelům podaří alespoň trochu rozhýbat eurodolarový trh, kde vládne již delší dobu velmi nízká volatilita.



Ropa



Přestože včera ropa Brent pokořila hranici 63 USD/barel, své zisky nakonec neudržela a kapitulovala zpět pod tuto úroveň. Navzdory těmto pohybům však i nadále platí, že ropný trh funguje od začátku nového roku v módu utlumené volatility, ze kterého jej nevytrhly ani americké sankce vůči Venezuele.



Dnes bude trh zajímat, jak dopadnout zásoby z dílny Amerického petrolejářského institutu, předskokana zítřejší oficiální verze od EIA.