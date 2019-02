Americká ekonomika přes všechny překážky ještě na své hranice nenarazila

Investiční společnost Pictet si všímá toho, že počet nových pracovních míst v USA se v lednu vyšplhal na 304 000, v prosinci dosáhl 222 000 a „tříměsíční průměr se pohybuje na zdravých 241 000“. ISM ve výrobním sektoru se přitom zvýšil na hodnotu 56,6 a tato data tak podle Pictetu naznačují, že „makroekonomické momentum zůstává silné“. Mělo by tak potvrzovat, že americký cyklus se stále nalézá ve fázi růstu i přesto, že ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku došlo v USA k utažení finančních podmínek.



„Poslední data z trhu práce potvrzují, že riziko propadu americké ekonomiky je v krátkém období omezené i přesto, že se cyklus dostal do své pozdní fáze,“ píše Pictet. Většina signálů z trhu práce zůstává pozitivní a Fed uvolnil finanční podmínky posunem k hrdličkám. To by podle analytiků společnosti mělo cyklus prodlužovat.





Z perspektivy Fedu by neměla nová data z trhu práce cokoliv výrazně měnit, protože „už se de facto zavázal, že na nějakou dobu nebude sazby dále zvedat“. Pokračující zdravý vývoj v americké ekonomice by ale mohl naznačovat, že šéf Fedu Jerome Powell kladl příliš velký důraz na negativní zprávy včetně politických tenzí ve Washingtonu a horšího vývoje v globální ekonomice „Některé hrdličky v centrální bance by mohly být znepokojeny možností vyšších inflačních tlaků vyvolaných poptávkou,“ píše Pictet. A připomíná, že průměrná hodinová mzda v lednu rostla meziročně o 3,2 %, v prosinci o 3,3 %. „Ti, kteří v dohledné době očekávali snížení sazeb, možná předběhli dobu. Síla dat z amerického hospodářství totiž naznačuje, že takový krok by byl uspěchaný, i když jinde ve světě situace není tak pozitivní,“ tvrdí Pictet.Následující graf ukazuje index pravděpodobnosti recese založený na datech z trhu práce (červená křivka). Růst jeho hodnoty naznačuje vyšší riziko zpomalení ekonomiky . Před posledními dvěma recesemi se jeho hodnoty pohybovaly kolem pěti, nyní se nachází blízko dvou. Šedou křivkou je vyznačen index pravděpodobnosti recese založený na modelu J. Pigera. I jeho hodnoty se drží hluboko pod těmi, které by měly indikovat zvýšenou hrozbu útlumu či recese:Pozitivně vnímá Pictet i následující graf. Popisuje počet lidí, kteří nejsou v pracovní síle, ale chtěli by získat zaměstnání . V současné době stále totiž stále pohybuje znatelně nad průměrem z let 2000–2017 a to naznačuje, že americký trh práce ještě nenarazil na své kapacitní hranice: