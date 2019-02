Souhrn 4.2. - Evropa oslabila, USA vyčkávají na Alphabet a spol., euro slabší, ropa silně koriguje, BCPP v plusu, zajímavá Kofola

12.h - Evropa spíše lehce oslabuje, hlavní slovo mají výsledkové zprávy, euro slabší, ropa roste,

BCPP v plusu díky bankám

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zahájila nový týden při velmi slabé likviditě lehce nad polovinou obvyklého průměru lehkým růstem.Evropské trhy vstoupily do nového týdne lehce negativně a to především pod vlivem výsledkových zpráv a odpolední silné korekce na ropě. Čeká se na některé zásadní výsledkové zprávy, které by měly přijít od společností jako Alphabet, Gilead a dalších. Nedařilo se bankovnímu sektoru kvůli výsledkovému zklamání švýcarské bankovní trojky Julius Baer a snižování doporučení pro španělské banky. Negativně působila výsledková zpráva Ryanairu.US trhy čekají na výsledky Alphabetu a dalších firem. Doposud prezentovalo čtvrtletní výkazy 47% firem z báze indexu S&P 500 a z toho jich 68,5% překonalo zisková očekávání trhu. Zisky ve 4Q18 zatím rostly o 12,5% oproti 20% v 1Q18. Euro vstupuje do nového týdne oslabováním vůči dolaru i libře. Koruna euru slabší. Ropa vstoupila do nového týdne a dá se říci i měsíce silnějším poklesem. Situace ve Venezuele je stále nejistá, americký prezident Trump se zmínil o možnosti vojenského zásahu. Ropa se v závěru minulého týdne ocitla nejvýše za poslední 2 měsíce, což zřejmě otevřelo určitý prostor pro korekci. Trh také věří, že veškeré světové výpadky budou dorovnány od alternativních těžařů, především pak těch amerických a tudíž nelze spekulovat na nějaký vážnější nedostatek suroviny na trhu, jež by mohl táhnout ceny vzhůru. BCPP na začátku týdne i přes slabou likviditu celkem zajímavá. O vzruch se postarala Kofola oznámením prodeje polských aktiv, což vyvolalo výrazně pozitivní reakci trhu. Dařilo se také akciím CETV . Do plusu se vydaly akcie Erste , jež odsály do té doby růstový vývoj dvojice českých bank, které s napětím vyhlížejí středeční (Moneta) a čtvrteční výsledky (KB).Dividendové akcie O2 a PMČR ztrácely.