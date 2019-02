Nova zvýšila letos ceny reklamy na průměru o 12 procent

Skupina Nova v letošním roce zvýšila ceny reklamy v průměru o 12 procent. V loňském roce zdražovala základní ceny průměrně o desetinu, což se projevilo i v celkovém nárůstu reklamních příjmů. Vyplývá to z ceníku společnosti.



Nova primárně cílí na diváckou skupinu mezi 15 a 54 lety. V tomto segmentu vykazuje průměrný podíl na sledovanosti za posledních 20 let přes 42 procent. Programy TV Nova také obsadily 483 míst v TOP 500 nejsledovanějších pořadů v období 1998 až 2018. V širší skupině diváků starších 15 let obsadila skupina Nova loni druhé místo o jeden procentní bod za programy ČT.





Nova začala vysílat před 25 lety, tedy 4. února 1994. "Abychom si udrželi své vedoucí postavení, budeme pokračovat ve strategii diverzifikace naší programové nabídky a využívání všech platforem k nabídce co nejatraktivnějšího obsahu. Televize jako médium zůstane jedničkou mezi mediatypy s nejvyšším zásahem cílové skupiny a TV Nova bude i nadále přinášet inovace na trh," uvedl generální ředitel Christoph Mainusch.Úspěch TV Nova stojí na několika základních pilířích, zahrnujících lokální tvorbu, seriály, zábavu a zpravodajství v kombinaci se silnými digitálními platformami, zejména s online portály Nova Plus a Voyo. Skupina TV Nova má ve svém portfoliu pět volně šířených stanic (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Action a Nova Gold ), tři prémiové stanice (Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Nova International) a stanici Nova +1, která nabízí program nejsledovanějšího českého kanálu TV Nova s posunem jedné hodiny.