Zvěř: Zatím nejvíce nehod - 12 394 Odborníci ÚAMK radí nestrhávat volant

Loňský rok byl z hlediska počtu srážek automobilů se zvěří, stejně jako smrtelných zranění (celkem 2 usmrcení) za uplynulých pět let nejhorším. Sice už nebyl zaznamenán v posledních 12 měsících tak vysoký nárůst počtu nehod jako v předchozích letech, nicméně na tragičnosti roku 2018 to nic nemění.

A to je na místě podotknout, že reálný počet srážek je ještě vyšší. Především srážky s ptáky, jako jsou bažanti, nebo domácími zvířaty, jako s kočkami, většina řidičů vůbec nehlásí. Jednak proto, že škody jsou obvykle malé a „pachatele“, tedy zvěř nebo ptactvo se po srážce nedá dohledat. Tudíž vše končí nenahlášeno. I ty nahlášené policii znamenají, že kolize se zvěří je čtvrtou nejčastější příčinou havárie motorových vozidel v ČR. A to je více než varující.

Jiné je to v případě srážky například se srnou nebo divočákem. Následky v obou případech bývají z těch nejhorších.

Co doporučují odborníci z ÚAMK? Jednak je to obezřetná jízda zrána a v podvečer v lesních úsecích, tam kde silnice dělí les nebo kde je na jedné straně zelená plocha, tedy jasná pastvina pro zvěř. V těchto místech mimo obec sice obvykle smíme jet rychlostí do 90 km/h, ale odborníci ÚAMK doporučují snížit rychlost na 80 km/h. To proto, že za této rychlosti máme obvykle dostatek času na adekvátní reakci. Pokud nejsme schopni ubrzdit vůz před zvěří, není na místě strhávat volant, snažit se vyhnout zvěři, ale za využití maximálního brzdného účinku vozu se střetnout čelně. Vůz má v čelním směru nejvíce deformačních zón, největší čelní airbagy, a tudíž následky nebudou tak vážné.

Naopak po stržení volantu může následovat srážka s jiným vozem, náraz do stromu a podobně. Podle německých statistik je takováto reakce až 4 x nebezpečnější a následky 4 x horší než při čelním nárazu. Samozřejmě to vyžaduje určitou míru sebezapření a odvahy narazit do zvířete čelně, ale je to často to nejlepší řešení.

Pokud zvěř srazíme, je na místě zdokumentovat celý fakt například snímky pomocí mobilního telefonu. Zároveň fakt nahlásit na policii, která se následně spojí se správcem daného revíru, aby dohledali zvěř. V žádném případě se nesnažte ani v dobré víře sražené zvíře naložit do vozu a někam odvézt. Jen za obyčejného bažanta totiž v tomto případě hrozí pokuta 2000 Kč, jako by šlo o pytlácký pych.

A proč roste počet srážek se zvěří? Příčin je několik. První je rostou počet – a to jak vozidel, jejichž počet v ČR dosáhl 5,8 milionu. Podobné je to s přemnoženou zvěří. „Formálním“ hlediskem je i fakt, že roste počet řidičů, kteří srážku nahlásí, protože povinné ručení dané pojišťovny tuto škodnou událost hradí.

Kde dochází nejčastěji ke srážkám? Nejvíce se jich v minulém roce odehrálo ve Středočeském kraji (2 500 kolizí, 27 zraněných, 6 těžce). Následovaly kraje: Ústecký, Moravskoslezský. Nicméně oba smrtelné případy se odehrály v kraji Jihočeském.