JPMorgan: Apple by měl koupit Netflix. Musel by ale vytáhnout alespoň 189 mld. USD

Analytici americké banky JPMorgan si položili otázku, co by mohl Apple udělat se svou neustále narůstající hotovostní rezervou dosahující aktuálně úrovně cca 250 mld. USD . Podle analytiků by mohl Apple ze strategických důvodů například usilovat o koupi Netflixu, což by mu otevřelo prostor pro zajímavé možnosti vzájemných obousměrných synergií. Takový záměr by byl zřejmě reálný, pokud by firma nabídla dostatečné velkou prémii oproti stávající tržní ceně. Při obvyklých 20% nad stávající kurz by musel Apple vytáhnout z kapsy cca 189 mld. USD . Stávající tržní kapitalizace Netflixu se pohybuje těsně pod 150 mld. USD při 7 mld. USD dluhů.Podle analytiků je ale koupě Netflixu nepravděpodobná, protože jeho současní majitelé by s velkou pravděpodobností požadovali podstatně vyšší prémii.Kromě Netflixu by pro Apple byly zajímavé také společnosti Activision Blizzard a Sonos.