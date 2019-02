Vývoj na finančních trzích – leden 2019

Rovněž platí, že globální ekonomickou recesi sice momentálně ekonomický konsensus rozhodně neočekává, nicméně rizika výhledu jsou vychýlena směrem dolů. Aktuální konsenzus pro letošní rok přitom počítá s globálním růstem přesně na 3 %. Hlavními tahouny globálního růstu budou i nadále rozvíjející se ekonomiky v Asii v čele s Čínou a Indií. Solidní růst světové ekonomiky by tak měl pokračovat i v následujícím období, byť to nejlepší má světové hospodářství již za sebou.

Co se týče korporátních dluhopisů investičního i neinvestičního stupně, domníváme se, že po výrazném cenovém růstu z let předcházejících roku 2018 již pravděpodobně mají to nejlepší za sebou, a to i přes mírný pokles v loňském roce. Klíčový indikátor atraktivity korporátních dluhopisů, kreditní marže, se totiž, přes určitý růst v loňském roce, stále pohybují poměrně blízko historickým minim.