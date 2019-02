Mince za 100 milionů Kč k výročí "100 let koruny" – vysokohmotnostní zlatá mince (Video)

Česká národní banka 31. ledna 2019 slavnostně zahájila výstavu 100 let česko-slovenské koruny, která se koná u příležitosti významného výročí naší měny. Symbolem oslav 100 let koruny i hlavní atrakcí výstavy je bezpochyby unikátní vysokohmotnostní zlatá mince, kterou si budou moci návštěvníci prohlédnout v rámci výstavy v prostorách Císařské konírny Pražského hradu až do 28. dubna 2019.

