Kladenská huť Poldi má nového majitele, je jím Opimo Trade

Zkrachovalá kladenská huť Poldi má na pátý pokus nového majitele. Společnost Opimo Trade doplatila za Poldi, kterou v lednu vydražila, částku 50 milionů korun, a stala se tak jejím vlastníkem za celkových 140 milionů korun. ČTK to dnes potvrdil insolvenční správce Michal Žižlavský.



"Považuji to za úspěch zejména proto, že to přináší šanci zachovat značku Poldi a obnovit výrobu a zaměstnanost v regionu," uvedl Žižlavský.



Opimo Trade požádala v pátek o prodloužení lhůty k doplacení 50 milionů z ceny. Dnes částku doplatila. Protože dnes končila lhůta pro doručení peněz, společnost chtěla mít jistotu, že zákonné lhůty splní, i kdyby došlo například k technickým problémům. Jednatel firmy Pavel Filipčík už v lednu po dražbě ČTK řekl, že jeho záměrem je obnovit v Poldi výrobu.





Dražba Poldi se konala pětkrát. Podmínkou účasti v poslední dražbě bylo složení jistoty 90 milionů korun . Jistota mohla být využita jako náhrada škody, například, kdyby se Poldi vydražila v další dražbě za nižší částku."Původně nastavený způsob prodeje prosazený věřiteli umožňoval maření dražby. Byly podávány nereálné cenové nabídky, nebyla placena cena dosažená vydražením, a první dražby tak byly zmařeny. Z pozice insolvenčního správce jsem proto rád, že jsme prosadili přísnější formu prodeje," doplnil insolvenční správce.Podle legislativy se Opimo Trade stala po dnešním zaplacení majitelem Poldi ke dni dražby, tedy k 18. lednu. "Příběh dražby Poldi ukázal výhody elektronického průběhu dražeb, které spočívají v transparenci a otevřenosti," dodal jednatel společnosti OK Dražby Petr Sefzig.Podle kladenského primátora Dana Jiránka ( ODS ) je klíčové, aby se rozjela výroba. "Z pohledu města vidíme možné riziko v nedostatku pracovníků, řada lidí z Kladna totiž už pracuje jinde. Předpokládáme, že s novým majitelem Poldi budeme jednat. Za zásadní přitom u každého nového (staronového) provozu považujeme minimalizaci zátěže na životní prostředí a dopravní zátěže. Dá se předpokládat, že se bude řešit také zásobování vodou a podobně," uvedl primátor.Poldi podle obchodního rejstříku patří kyperské společnosti Rucarto Limited. Dříve v ní fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování, se dlouhodobě potýkala s dluhy, které postupně dosáhly stovek milionů korun . Soud povolil reorganizaci, vedení Poldi se ale nepodařilo splnit podmínky. Předminulý rok byl provoz Poldi zastaven. V té době pracovalo v podniku ještě zhruba 150 lidí.Opimo Trade sídlí ve Velké Polomi na Ostravsku. O Poldi se zajímala už dřív. Obchodní rejstřík uvádí, že se zabývá výrobou, obchodem a službami.