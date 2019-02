12.h - Evropa spíše lehce oslabuje, hlavní slovo mají výsledkové zprávy, euro slabší, ropa roste, BCPP v plusu díky bankám

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne nejistě. Staví se proti sobě především různě laděné výsledkové firemní zprávy. Nedaří se automobilovému sektoru.Celková likvidity trhů může být nižší s ohledem na začátek oslav lunárního nového roku v Asii. Euro dopoledne lehce oslabuje vůči dolaru euru slábne směrem k 25,75. Ropa vstupuje do nového týdne optimisticky. Mezinárodní podpora opozičního prezidenta ve Venezuele sílí. BCPP vstupuje do nového týdne při slabé likviditě mírným růstem. Pozornost především objemová se soustřeďuje na banky. Moneta zveřejní své výsledky ve středu 6. a KB ve čtvrtek 7. února.Výrazněji se daří CETV