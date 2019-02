Elektromobily se již brzy mohou stát černou dírou ziskovosti celého odvětví

Společnost Tesla sice nedokázala ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku generovat takové zisky, jaké očekávali analytici, ovšem jak připomíná CNBC, na konci roku držela 83% podíl na americkém trhu elektromobilů. Něco takového se naposledy podařilo Fordu, když rozjel svou první výrobní linku, ale „právě Ford zjistil, že podobné úspěchy je téměř nemožné udržet“. Tesla tak sice hovoří o další expanzi výroby Modelu 3 a hodlá představit modely nové, ale podle CNBC bude v následujících letech čelit vážnému konkurenčnímu tlaku. Na trh by totiž mělo v roce 2019 dorazit celkem asi 12 nových elektromobilů od různých výrobců a v roce 2020 by měl být vývoj podobný. A tato čísla neodráží hybridy. Jinak řečeno, automobilky jako Jaguar, Mercedes či Volkswagen jdou po zákaznících Tesly.



Konzultantská společnost AlixPartners tvrdí, že celé odvětví míří do stavu, ve kterém bude na trh tlačit jeden elektromobil za druhým. Je velmi těžké najít automobilku, která by nehodlala jít tímto směrem, některé z nich naopak plánují úplný přesun k elektromobilům. Platí to například o GM. Nicméně úměrně s tím rostou obavy z toho, že automobilky na podobné plány zbytečně utratí miliardy dolarů. To ale nic nemění na zmíněné rostoucí intenzitě konkurence, které bude čelit Tesla.



První, kdo se vydal stejným směrem jako Tesla , byl Chevrolet se svým vozem Bolt. Ten byl v roce 2017 schopen ujet na jedno nabití 238 mil. Nissan zase dorazil na trh s vozem Leaf a do roku 2022 chce představit osm nových elektromobilů. Do hry vstupují i evropské značky, včetně těch luxusních. Jaguár představil SUV I-Pace, brzy by mělo následovat Audi a letos chce začít prodávat elektrické sportovní auto i Porsche. BMW nabízí model s nízkým dojezdem i3 již od roku 2013 a plánuje elektrické verze pro většinu svých klasických modelů. S prodejem elektromobilů s velkým dojezdem chtějí letos začít Mercedes-Benz i Volkswagen . Obě firmy tak hodlají činit pod speciální značkou: Mercedes-EQ a Volkswagen I.D.AlixPartners odhaduje, že do roku 2023 utratí automobilky na výzkum a vývoj a další investice do elektromobility 255 miliard dolarů . Na trhu by v té době mělo být 207 modelů elektromobilů, ale „řada z nich nebude zisková“. Důvodem by měly být vysoké náklady výroby a vývoje, nízké objemy výroby a intenzivní konkurence. V roce 2030 by podle odhadů AlixPartners měly elektromobily představovat asi 20 % celkových prodejů aut. V Evropě by tento podíl měl dosahovat 30 % a v Číně 35 %.Společnost ChargePoint na základě průzkumu mezi řidiči tvrdí, že ti, kteří nekupují elektromobily, „nejsou spokojeni s tím, co je nyní nabízeno.“ V první řadě se to týká reálného dojezdu elektromobilů a doby potřebné k dobití baterií. Za překážku je považována i prodejní cena, která se v USA pohybuje několik tisíců dolarů nad cenami konvenčních vozů. Mezera se sice uzavírá, ale podle CNBC je to z velké části kvůli tomu, že výrobci prodeje elektromobilů dotují.Bývalý šéf Fiatu Sergio Marchionne dokonce napůl v žertu žádal zákazníky, aby si nekupovali Fiat 500e, protože na každém z nich firma prodělává více než 10 000 dolarů . Elon Musk zase tvrdí, že nelze prodávat Model 3 se ziskem za cenu ve výši 35 000 dolarů , kterou dříve sliboval (nyní se cena základního modelu pohybuje znatelně nad 40 000 dolary). Další vývoj tak bude do značné míry záviset na poklesu cen baterií na straně jedné a na vývoji cen paliv na straně druhé.Zdroj: CNBC